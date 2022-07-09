Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.

За даними британської розвідки, Росія перекидає резервні сили з усієї країни та збирає їх поблизу кордонів України для майбутніх наступальних операцій. Велика частина нових піхотних підрозділів, ймовірно, розгортається з броньованими машинами МТ-ЛБ, знятими з довгострокового зберігання.

Росія тривалий час вважала їх непридатними для більшості передових транспортних завдань піхоти. Ці броньовані машини були розроблені у 1950-х роках як тягачі для артилерії, вони мають дуже обмежену броню та лише кулемет для захисту.

Більшість російських десантно-штурмових підрозділів першого ешелону в лютому були оснащені бойовими машинами піхоти БМП-2, які мають броню товщиною до 33 мм і оснащені потужною 30-мм автоматичною гарматою та пусковою установкою протитанкових ракет.

"Попри заяву Путіна 7 липня 2022 року про те, що російська армія "навіть не розпочала" своїх зусиль в Україні, багато з її посилень є спеціальними угрупованнями, які розгортаються із застарілим або невідповідним обладнанням", - дійшли висновку в британській розвідці.

21 українська розвідка повідомила, що армія РФ планує застосувати розконсервовану радянську техніку з метою збільшення боєздатності артилерійських і ракетних підрозділів для обстрілів українських міст.

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