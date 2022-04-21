Окупанти готуються використовувати застарілу радянську техніку для відновлення втрат на війні проти України, - ГУР Міноборони

Про це повідомило ГУР Міноборони.



За інформацією розвідки, спротив і стійкість ЗСУ завадили планам РФ швидко досягти мети та створили потребу постійного поповнення особовим складом і військовою технікою у зв’язку із великими втратами.



"Для відновлення своїх бойових спроможностей ЗС Росії все частіше вдаються до використання техніки радянського виробництва, яка довгий час (з 1970-х років) знаходилась на базах зберігання. Значна увага приділяється збільшенню можливостей артилерійських та ракетних підрозділів для здійснення безперервних обстрілів українських міст", - наголосили в ГУР.



Так, протягом квітня з арсеналу ракетно-артилерійського озброєння (РАО) (Уссурійськ, Приморський край) Східного ВО зняли 18 САУ "Мста-С", з 94 арсеналу ГРАУ (Омськ) - 28 САУ "Акація". З арсеналу комплексного зберігання РАО (Гагаринський, Свердловська область) центру матеріально-технічного забезпечення Центрального військового округу переміщують до бази зберігання РАО (Новочеркаськ) 15 САУ "Мста-С", 5 САУ "Акація", 20 САУ "Гвоздика", зі 109 арсеналу ГРАУ (Батарейна, Іркутська область) - 15 РСЗВ "Ураган" і 11 ТРК "Точка-У".



Також у Київському Московської області зафіксували переміщення ешелону з шести РСЗВ "Град", восьми РСЗВ "Ураган" і семи ТЗМ РСЗВ "Ураган". За попередніми даними, техніку зняли з арсеналів Західного військового округу.



"Відновлення боєздатності та укомплектування ОВТ угруповання військ Західного ВО здійснюється, у т.ч. за рахунок ОВТ, знятої зі зберігання 239 центру забезпечення мобілізаційного розгортання (Богучар, 45 км від ДКУ). Обслуговування і ремонт проводяться підрозділами 215 орвб (Маршала Жукова) 20А", - зазначили в українській розвідці.

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