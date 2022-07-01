Росія розпочала мобілізацію у Владивостоці і Сергєєвці

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Росія має намір компенсувати втрати військових частин зі складу східного військового округу.

"У зв’язку зі значними втратами особового складу військових частин зі складу східного військового округу РФ, на його території проводиться активна призовна компанія. Зокрема розгорнуто пункт призову мобілізаційного резерву у місті Владивосток та у Сергєєвці, пункті постійної дислокації 127-ї мотострілецької дивізії 5-ї загальновійськової армії", - йдеться у звіті Генштабу.

29 червня повідомлялось, що на деяких територіях Білорусі можуть провести мобілізацію населення.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb