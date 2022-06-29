Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

У Білорусі вже проводиться перевірка приписного складу.

"На Волинському та Поліському напрямках, в рамках навчань, військовими комісаріатами Білорусі проводиться перевірка приписного складу та можливості щодо проведення мобілізації на території окремих регіонів", - йдеться у звіті.

У Гомельської області з 28 червня по 16 липня заплановано проведення військових зборів з військовослужбовцями. Вони мають відпрацювати формування стрілецьких батальйонів територіальних військ, а також організація охорони та оборони об’єктів.

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