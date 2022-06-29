Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбук.

На Волинському та Поліському напрямках триває перевірка бойової готовності збройних сил Республіки Білорусь.

За наявною інформацією у Генштабу, на період з 28 червня по 16 липня поточного року у Гомельській області сплановано проведення військових зборів з військовозобов’язаними. За планами зборів будуть відпрацьовані питання формування окремих стрілецьких батальйонів територіальних військ, проведення бойового злагодження, а також організація охорони та оборони об’єктів.

Зазначається, що зберігається загроза авіаційних та ракетних ударів з території Республіки Білорусь по об’єктах на території України.

Станом на ранок 29 червня ворог веде штурмові дії з метою виходу на рубіж Богородичне – Краснопілля, продовжує наступ у напрямках Вовчоярівка – Верхньокамʼянка й Мідна Руда – Клинове, а також розгорнув на своїй території "гради" біля кордону з Сумщиною.

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