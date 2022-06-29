English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Окупанти закріплюються у частині Клинового та розгорнули "гради" біля кордону України, - Генштаб ЗСУ

Окупанти закріплюються у частині Клинового та розгорнули "гради" біля кордону України, - Генштаб ЗСУ

29 червня, 2022 середа
07:23
війна з Росією окупанти рф

Ворог веде штурмові дії з метою виходу на рубіж Богородичне – Краснопілля, продовжує наступ у напрямках Вовчоярівка – Верхньокамʼянка й Мідна Руда – Клинове, а також розгорнув на своїй території "гради" біля кордону з Сумщиною

Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбук

На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати у прикордонних районах на території Брянської та Курської областей до трьох батальйонних тактичних груп зі складу 1-ї танкової та 20-ї загальновійськової армій і підрозділів повітряно-десантних військ. Агресор обстріляв з артилерії позиції Сил оборони у прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей.

З метою вогневого ураження прикордонних районів Сумської області відзначено розгортання в безпосередній близькості до державного кордону України реактивних систем залпового вогню "Град".

На Харківському напрямку підрозділи противника основні зусилля зосереджують на утриманні раніше зайнятих позицій. З метою уточнення положення наших військ ворог провів повітряну розвідку в районах населених пунктів Циркуни, Кутузівка.

На Слов’янському напрямку ворог основні зусилля зосереджує на веденні штурмових дій з метою виходу на рубіж Богородичне – Краснопілля і створення умов для подальшого наступу на Барвінкове та Слов’янськ.

Здійснював обстріли позицій українських військ у районах населених пунктів Маяки та Серебрянка.

Також у рамках логістичного забезпечення та комплектування військ, що зазнали втрат, противник перемістив до визначених районів озброєння та військову техніку.

На Донецькому напрямку основні зусилля ворога зосереджені на веденні бойових дій на Лисичанському та Бахмутському напрямках з метою оточення міста Лисичанськ.

На Лисичанському напрямку ворог продовжує наступ у напрямку Вовчоярівка – Верхньокамʼянка.

На Бахмутському напрямку веде наступ у напрямках Мідна Руда – Клинове. Має частковий успіх, закріплюється у північній частині Клинового та поблизу траси Е-40 (у районі Вуглегірської ТЕС). З метою збереження темпу наступу на зазначеному напрямку окупанти посилили угруповання однією батальйонною тактичною групою.

На Новопавлівський напрямок окупанти перемістили до двох батальйонних тактичних груп з Авдіївського та Бахмутського напрямків.

На Авдіївському, Курахівському та Запорізькому напрямках ворог активних дій не вів. Здійснює систематичний вогневий вплив з метою сковування підрозділів Сил оборони України та недопущення їх перекидання на інші напрямки.

На Південнобузькому та Таврійському напрямках підрозділи загарбників основні зусилля зосереджують на утриманні раніше зайнятих рубежів, недопущенні проведення нашими військами контрнаступальних дій у Херсонській та Миколаївській областях.

На Криворізькому напрямку ворог, з метою посилення своїх підрозділів, перемістив у визначений район до однієї батальйонної тактичної групи.

На Миколаївському напрямку, з метою прикриття районів зосередження озброєння та військової техніки, агресор додатково розгорнув зенітну ракетну батарею С-300ВМ.

В північно-західній частині Чорного моря корабельне угруповання чорноморського флоту Російської Федерації продовжує виконувати завдання з блокування морських комунікацій та веде розвідку. У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває три носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

"Наші літаки та гелікоптери продовжують завдавати авіаційних ударів по скупченнях живої сили та військової техніки противника на визначених напрямках. Окупанти і далі зазнають значних втрат у боях із Силами оборони України", - наголошують в Генштабі.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb



 
Україна
Росія
Донецьк
Миколаїв
Запоріжжя
Харків
Житомир
Луганськ
Суми
Кривий Ріг
Сумщина
Чернігів
Херсон
Миколаївщина
Херсонщина
Дніпропетровщина
Лисичанськ
окупанти
Авдіївка
Читайте також:
27 червня, 2022 понедiлок
Предстоятель церкви московського патріархату Онуфрій - співвідповідальний за злочини росіян в Україні, - релігієзнавець Ковальов
Сергій Згурець
Автор Сергій Згурець
27 червня, 2022 понедiлок
Росія била по Кременчуку ракетами Х-22, які використовуються для терористичних цілей. Колонка Сергія Згурця
спека
28 червня, 2022 вiвторок
Синоптик Наталка Діденко розповіла, коли в Україні спаде спека
Київ
+27°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 34.28
    Купівля 34.28
    Продаж 35.17
  • EUR
    Купівля 35.83
    Продаж 37.01
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
29 червня
09:29
Херсонська область
Колаборант Стремоусов заявив про початок підготовки "референдуму" про приєднання Херсонщини до РФ
09:29
Інфографіка
втрати окупантів
Близько 35 450 окупантів, 1572 танки й 640 безпілотників: Генштаб назвав втрати РФ за час повномасштабної війни проти України
09:29
Інфографіка
курс долара
Курс валют 29 червня: вартість євро і долара в обмінниках
09:22
Ексклюзив
корабель зерно порт
Геополітична роль України була недооцінена, адже блокування наших портів обернеться голодом в Африці й Азії, - політик Сергій Джердж
09:19
Укрзалізниця, Львівський вокзал
УЗ призначила евакуаційний потяг з Покровська до Львова на 29 червня
09:06
Миколаївщина
Окупанти обстріляли Миколаївщину: пошкоджено будинки, загорілися зернові склади
08:53
Кременчук, ракетний удар
У британській розвідці висунули свою версію ракетних ударів РФ по цивільних об'єктах
08:47
гроші, зарплата, заборгованість
Урядова програма компенсації роботодавцям зарплат дозволила працевлаштувати 6,1 тис. переселенців
08:43
Зеленодольська громада, Криворізький район
На Дніпропетровщині росіяни обстріляли дві громади, залишивши без світла частину села
08:37
Оновлено
Миколаїв
Росіяни поцілили у багатоповерхівку Миколаєва: є загиблі
08:23
Газпромбанк
Кулеба вимагає відключити від SWIFT банк, через який отримують зарплату окупанти
08:14
Окупанти обстріляли Лисичанськ касетними боєприпасами: поранено понад 20 людей
07:58
білоруські військові
У Білорусі проведуть військові збори: зосередяться на формуванні стрілецьких батальйонів, - Генштаб
07:46
голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
У Дніпрі знайшли загиблих під завалами знищеного росіянами підприємства
07:40
Азот, Сєверодонецьк
ЗСУ завдали окупантам великих втрат в Сєверодонецьку та можуть застосувати схожу тактику в Лисичанську, - ISW
07:13
гроза
Киян попередили про грозу 29 червня
06:42
Франція
Франція передала Україні медичне обладнання для екстреної допомоги
06:04
США
Компаніям РФ і Китаю обмеженили доступ до американських технологій і товарів
05:47
Віталій Буяльський (ліворуч)
Ключовий футболіст відмовився йти з "Динамо" в США безкоштовно
05:27
Канада
Україна отримає від Канади кредит на $150 млн
04:41
збили безпілотник
Ворожий безпілотник двічі скинув вибуховий пристрій на Сумщину
03:48
Роман Зозуля
Блазням і рабам не зрозуміти, що таке свобода і право вибору, - футболіст Зозуля
03:15
авіація
Українська авіація завдала 5 ударів по окупантах на Півдні
02:45
Роберт Левандовські
Стало відомо, яку суму "Барселона" готова заплатити за Левандовського
02:18
система оповіщення сирена
ОК "Південь": у нашому регіоні сигнали тривоги - це попередження про небезпеку як з неба, так і з моря, і з суходолу
01:40
Леся Цуренко
Вперше з 2008 року у друге коло Вімблдону вийшли одразу троє українок
01:14
Лавров
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 28 червня
00:56
Борис Джонсон
Джонсон назвав агресивність Путіна "токсичною маскулінністю", а вторгнення в Україну "мачо-війною"
00:50
Кременчук обстріл
Ніхто з них не зможе уникнути відповідальності: Зеленський пригрозив терористам, які обстрілюють Україну
00:35
ООН
Члени Ради Безпеки ООН рішуче засудили ракетні удари Росії по мирних містах України
00:24
Туреччина погодилася на вступ Швеції та Фінляндії до НАТО
Туреччина, Фінляндія та Швеція домовились про конкретні кроки, виконання яких стане гарантією вступу скандинавських держав до Альянсу
00:20
Кременчук, ракетний удар
Зеленський: Росія випустила по Україні 2811 ракет
00:12
Нікола Стерджен
У Шотландії планують повторити референдум про незалежність від Великої Британії. Названо дату
2022, вiвторок
28 червня
23:52
хімічна атака
Міноборони Росії "анонсувало" хімічну атаку на Одещині
23:36
Аналітика
Сергій Згурець
HIMARS дарують рашистам фестивалі вогню. Колонка Сергія Згурця
23:30
На фото Володимир Зеленський
Зеленський закликав визнати дії РФ в Україні терористичними та позбавити країну-агресора членства в ООН
23:29
Денис Шмигаль
Україна переконуватиме партнерів, аби вони визнали Росію державою-спонсором тероризму, — Шмигаль
23:06
Віталій Портников
Путін - шовініст, він робить все для знищення культур народів Росії та розчинення їх серед росіян, - Портников
22:55
"Наші стосунки з чоловіком на паузі": Олена Зеленська в інтерв'ю CNN розповіла, як її сім'я переживає війну
22:41
Бен Воллес
Існує дуже реальна небезпека, що Росія накинеться на Європу, — міністр оборони Великої Британії
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV