Путін підписав новий указ про підготовку до мобілізації, - радник міністра МВС Денисенко
Радник міністра МВС Вадим Денисенко вважає, що вибухи у Бєлгороді можуть бути провокацією з боку РФ
Таку думку він висловив в ефірі телеканалу "Еспресо".
"ФСБ часто робить провокації. Їм потрібно показати, що нищать мирних жителів Росії. В Росії був підписаний новий указ президента про підготовку до мобілізації. Мобілізації як технічної, мається на увазі заводи, підприємства та не виключається можливість людської мобілізації", - пояснив Денисенко.
Також радник міністра МВС додав, що населення РФ не бажає йти в армію та воювати.
"Росіяни хочуть дивитись війну по телевізору, але категорично не хочуть воювати. Скрита мобілізація показує, що вони не мають черг у військкоматах й не мають можливостей набирати багато людей. Інформаційний простір РФ зачищено на 90%. Кремлю треба качати ситуацію для того, щоб люди погодилися на мобілізацію. Вибухи у Бєлгороді можуть бути російською провокацією. Путін боїться подібних провокацій на території Росії. Вони не будуть підривати багатоповерхові будинки й це не буде робитися у Москві й Санкт-Петербурзі. Це робиться виключно в прикордонних регіонах", - зауважив Денисенко.
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