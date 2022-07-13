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Головна війна з Росією В Маріуполі розпочалась чергова хвиля прихованої мобілізації, - радник мера

В Маріуполі розпочалась чергова хвиля прихованої мобілізації, - радник мера

13 липня, 2022 середа
09:52
війна з Росією Маріуполь

Окупанти вербують людей у Маріуполі під виглядом працевлаштування в пожежні частини

Про це в телеграм повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

"Тепер намагаються вербувати людей через масову пропозицію роботи пожежними інспекторами. Набирають людей віком виключно від 25 до 30 років, без досвіду роботи. Наші люди задля перевірки  звернулись щодо “працевлаштування”, – написав він.

Хто згодиться, буде спрямований до Донецька на “тренування та навчання” на пару місяців – нібито для набуття досвіду, додав Андрющенко.

Це цілком співпадає з попердніми даними про плани окупантів щодо прихованої мобілізації, зазначив він.

"Власне цікава і посада - інспектор з нагляду, враховуючи що нагляди за пожарною безпекою в Маріуполі немає де. Ще раз. Маріупольці - уникайте будь-якого працевлаштування, що передбачає форму та присягу “днр”. Це прямий шлях в окопи", – наголосив радник мера.

  • Нагадаємо, в окупованому Маріуполі, в районі кладовища Некрополь, росіяни ексгумують рештки з масового поховання.

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Маріуполь
мобілізація
Донеччина
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