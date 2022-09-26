РФ кидатиме на передову мобілізованих з мінімальною підготовкою, - британська розвідка
Через поспіх та відсутність інструкторів мобілізовані в Росії опиняться на передовій в Україні після мінімальної підготовки
Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.
За даними британської розвідки, на російські військові бази почали надходити перші мобілізовані. У РФ було видано десятки тисяч призовних листів. Але тепер Росія зіткнеться з адміністративними та матеріально-технічними проблемами, щоб забезпечити навчання мобілізованих.
Британці зазначають, що на відміну від більшості західних армій, російські військові проводять початкову підготовку солдатів нижчої ланки в межах призначених оперативних підрозділів, а не в спеціальних навчальних закладах. Як правило, один батальйон у кожній російській бригаді залишатиметься в гарнізоні, якщо інші два розгорнуті та можуть надати інструкторів для навчання новобранців. Однак Росія розгорнула багато з цих третіх батальйонів в Україні.
"Багато хто з призваних не матиме жодного військового досвіду вже протягом кількох попередніх років. Відсутність військових інструкторів і поспіх, з яким Росія розпочала мобілізацію, свідчить про те, що багато призваних будуть кинуті на передову з мінімальною підготовкою. Вони, ймовірно, постраждають від високого рівня виснаження", - дійшли висновку в британській розвідці.
-
21 вересня російський диктатор Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії. Пізніше відповідний указ з'явився на сайті кремля, а міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що буде мобілізовано 300 тисяч осіб.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.9
Купівля 40.9Продаж 41.86
-
EUR
Купівля 39.99Продаж 41.22
- Актуальне
- Важливе