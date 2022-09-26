Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.

За даними британської розвідки, на російські військові бази почали надходити перші мобілізовані. У РФ було видано десятки тисяч призовних листів. Але тепер Росія зіткнеться з адміністративними та матеріально-технічними проблемами, щоб забезпечити навчання мобілізованих.

Британці зазначають, що на відміну від більшості західних армій, російські військові проводять початкову підготовку солдатів нижчої ланки в межах призначених оперативних підрозділів, а не в спеціальних навчальних закладах. Як правило, один батальйон у кожній російській бригаді залишатиметься в гарнізоні, якщо інші два розгорнуті та можуть надати інструкторів для навчання новобранців. Однак Росія розгорнула багато з цих третіх батальйонів в Україні.

"Багато хто з призваних не матиме жодного військового досвіду вже протягом кількох попередніх років. Відсутність військових інструкторів і поспіх, з яким Росія розпочала мобілізацію, свідчить про те, що багато призваних будуть кинуті на передову з мінімальною підготовкою. Вони, ймовірно, постраждають від високого рівня виснаження", - дійшли висновку в британській розвідці.

21 вересня російський диктатор Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії. Пізніше відповідний указ з'явився на сайті кремля, а міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що буде мобілізовано 300 тисяч осіб.

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