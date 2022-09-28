Росіяни оголосили результати псевдореферендуму в "Л/ДНР" та на окупованих частинах Запорізької і Херсонської областей
Російські загарбники оголосили, що підрахували 100% голосів псевдореферендума, який пройшов на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей
Про це повідомляє російське пропагандистське видання РІА-Новини.
У Донецькій області росіяни оголосили, що "за" приєднання до Росії нібито проголосували 99,23% опитаних. Явка склала 97,51%.
У Луганській області нібито 98,42% респондентів проголосували "за" те, щоб "ЛНР" стала частиною Росії.
На окупованих територіях Запорізької області, за версією загарбників, 93,11% проголосували "за" те, щоб увійти в склад РФ.
Найменший показник охочих, які хочуть стати частиною Росії, виявилась у Херсонській області. Окупанти оголосили цифру - 87,05%.
- Центр соціологічних досліджень Мелітопольського педагогічного університету провів опитування 19-22 вересня серед жителів тимчасово окупованого Енергодару, під час якого 87% респондентів виступили проти виходу Запорізької області зі складу України та входження її до РФ, у той час, як 7% – не визначилися.
- Нагадаємо, Велика Британія запровадила санкції проти учасників псевдореферендумів РФ на тимчасово окупованих територіях України.
- ISW вважає, що відразу після "референдумів" може відбутися анексія окупованої України.
- Палата громад парламенту Канади одноголосно прийняла заяву про засудження фейкових референдумів, які Росія проводить на тимчасово окупованих українських територіях.
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