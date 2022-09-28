Про це повідомляє російське пропагандистське видання РІА-Новини.

У Донецькій області росіяни оголосили, що "за" приєднання до Росії нібито проголосували 99,23% опитаних. Явка склала 97,51%.

У Луганській області нібито 98,42% респондентів проголосували "за" те, щоб "ЛНР" стала частиною Росії.

На окупованих територіях Запорізької області, за версією загарбників, 93,11% проголосували "за" те, щоб увійти в склад РФ.

Найменший показник охочих, які хочуть стати частиною Росії, виявилась у Херсонській області. Окупанти оголосили цифру - 87,05%.

Центр соціологічних досліджень Мелітопольського педагогічного університету провів опитування 19-22 вересня серед жителів тимчасово окупованого Енергодару, під час якого 87% респондентів виступили проти виходу Запорізької області зі складу України та входження її до РФ, у той час, як 7% – не визначилися.

Нагадаємо, Велика Британія запровадила санкції проти учасників псевдореферендумів РФ на тимчасово окупованих територіях України.

ISW вважає, що відразу після "референдумів" може відбутися анексія окупованої України.

Палата громад парламенту Канади одноголосно прийняла заяву про засудження фейкових референдумів, які Росія проводить на тимчасово окупованих українських територіях.

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