Проти виходу Запорізької області зі складу України - 87% енергодарців, – соціологічне дослідження
87% жителів Енергодару у соціологічному опитуванні виступили проти виходу Запорізької області зі складу України та входження її до РФ, у той час, як 7% – не визначились
Про це інформує в телеграмі Енергоатом.
Центр соціологічних досліджень Мелітопольського педагогічного університету провів опитування 19-22 вересня серед жителів тимчасово окупованого міста Енергодар Запорізької області. Методом телефонного опитування поспілкувалися з 1160 респондентами. Щодо того, чи планують вони взяти участь у так званому референдумі:
"74% енергодарців, які проживають на тимчасово окупованій території, не планують брати участь у голосуванні на референдумі, 16% – готові особисто відвідати дільниці для голосування в разі їх створення, 10% – не визначились".
Також респонденти відповіли, чи підтримують вихід Запорізької області зі складу України та входження її до складу Росії.
"87% респондентів висловилися проти виходу Запорізької області зі складу України та входження її до складу Росії, 6% – за вихід і приєднання до складу РФ 7% – не визначились", – йдеться в повідомленні
- 20 вересня окупанти на Луганщині, Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі ухвалили проведення "референдумів" по приєднанню до РФ.
- Депутат Запорізької облради Лишенко повідомив, що окупанти вигадують заходи, щоб забезпечити присутність людей для участі у "референдумі".
- Окупанти планують залучити неповнолітніх до участі у псевдореферендумі на Донеччині, аби компенсувати нестачу охочих.
- 23 вересня, у перший день побудинкового "референдуму", в Мелітополі прогримів сильний вибух. Містяни не виходять із дому. Також до Маріуполя, у перший день "референдуму", в'їхало 27 російських військових вантажівок, частина з яких завантажена окупантами.
- На Херсонщині окупанти створюють картинку черг на "виборчих дільницях", їх охороняє росгвардія, утім насправді на псевдореферендум місцеві жителі не прийшли.
- Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій звернулося до всіх причетних до псевдореферендумів. На кожного з причетних до "референдумів" накладуть санкції. Буде ініційоване кримінальне переслідування й арештоване рухоме та нерухоме майно.
- На тимчасово окупованій Луганщині рашисти супроводжують людей на псевдореферендум зі зброєю. А тих, хто не відчиняє двері - погрожують.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.96
Купівля 40.96Продаж 41.89
-
EUR
Купівля 40.07Продаж 41.27
- Актуальне
- Важливе