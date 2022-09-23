Про це інформує в телеграмі Енергоатом.

Центр соціологічних досліджень Мелітопольського педагогічного університету провів опитування 19-22 вересня серед жителів тимчасово окупованого міста Енергодар Запорізької області. Методом телефонного опитування поспілкувалися з 1160 респондентами. Щодо того, чи планують вони взяти участь у так званому референдумі:

"74% енергодарців, які проживають на тимчасово окупованій території, не планують брати участь у голосуванні на референдумі, 16% – готові особисто відвідати дільниці для голосування в разі їх створення, 10% – не визначились".

Також респонденти відповіли, чи підтримують вихід Запорізької області зі складу України та входження її до складу Росії.

"87% респондентів висловилися проти виходу Запорізької області зі складу України та входження її до складу Росії, 6% – за вихід і приєднання до складу РФ 7% – не визначились", – йдеться в повідомленні

20 вересня окупанти на Луганщині, Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі ухвалили проведення "референдумів" по приєднанню до РФ.

Депутат Запорізької облради Лишенко повідомив, що окупанти вигадують заходи, щоб забезпечити присутність людей для участі у "референдумі".

Окупанти планують залучити неповнолітніх до участі у псевдореферендумі на Донеччині, аби компенсувати нестачу охочих.

23 вересня, у перший день побудинкового "референдуму", в Мелітополі прогримів сильний вибух. Містяни не виходять із дому. Також до Маріуполя, у перший день "референдуму", в'їхало 27 російських військових вантажівок, частина з яких завантажена окупантами.

На Херсонщині окупанти створюють картинку черг на "виборчих дільницях", їх охороняє росгвардія, утім насправді на псевдореферендум місцеві жителі не прийшли.

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій звернулося до всіх причетних до псевдореферендумів. На кожного з причетних до "референдумів" накладуть санкції. Буде ініційоване кримінальне переслідування й арештоване рухоме та нерухоме майно.

На тимчасово окупованій Луганщині рашисти супроводжують людей на псевдореферендум зі зброєю. А тих, хто не відчиняє двері - погрожують.

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