Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у телеграмі.

"О 07:00 у Мелітополі пролунав гучний вибух, який добре відчули мешканці в центрі міста. Люди бояться виходити з дому. А цей страх на руку окупантам - в перший день побудинкового "голосування" на псевдореферендумі їм потрібно, щоб всі тихо сиділи вдома", - наголосив він.

Інформацію щодо вибуху уточнюють. Мер закликав містян перебувати якомога далі від росіян і їхньої техніки, оскільки "поряд із ними постійно щось вибухає".

22 вересня мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що окупанти влаштували теракт на Центральному ринку Мелітополя, убивши 6 окупантів, і планують звинуватити в цьому Україну.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb