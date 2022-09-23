В окупованому Мелітополі в перший день псевдореферендуму прогримів вибух
У Мелітополі зранку 23 вересня, у перший день побудинкового "референдуму", прогримів сильний вибух. Містяни не виходять із дому, що вигідно росіянам
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у телеграмі.
"О 07:00 у Мелітополі пролунав гучний вибух, який добре відчули мешканці в центрі міста. Люди бояться виходити з дому. А цей страх на руку окупантам - в перший день побудинкового "голосування" на псевдореферендумі їм потрібно, щоб всі тихо сиділи вдома", - наголосив він.
Інформацію щодо вибуху уточнюють. Мер закликав містян перебувати якомога далі від росіян і їхньої техніки, оскільки "поряд із ними постійно щось вибухає".
- 22 вересня мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що окупанти влаштували теракт на Центральному ринку Мелітополя, убивши 6 окупантів, і планують звинуватити в цьому Україну.
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