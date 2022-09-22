Про це він написав у телеграмі.

На Центральному ринку Мелітополя, де завжди велике скупчення людей, російські загарбники вчинили вибух.

Спершу повідомлялося, що внаслідок вибуху було ліквідовано трьох окупантів. Пізніше мер Мелітополя уточнив, що росіяни власними руками ліквідували шістьох своїх військових. Інформацію щодо мирних мешканців уточнюють.

"Страх, терор та ліквідація неугодних - три складові, які на окупованих територіях весь час демонструє Росія. І перед псевдореферендумом зачищення серед своїх посилюється", - зазначає Федоров.

У терорі окупанти планують звинуватити Україну.

"Кожен має розуміти: таке майбутнє нам пророкує країна-терорист. Тож ані псевдореферендуми, ані будь-які заяви терористів не змінять нашого курсу: ми деокупуємо свої території та повернемо мир у свій дім", - наголосив мер Мелітополя.

21 вересня Іван Федоров закликав чоловіків призовного віку негайно евакуюватися з Мелітополя, адже після 1 жовтня окупанти "випускатимуть" лише воювати проти України.