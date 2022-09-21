Про це він написав у телеграмі.

За словами Федорова, після оголошеної часткової мобілізації у РФ загарбники влаштують "справжнє полювання" на чоловіків, щоб відправити їх на війну з Україною. Ці заходи стосуються тимчасово окупованих Запорізької та Херсонської областей.

Мер Мелітополя повідомляє, що в разі відмови йти воювати за Росію доведеться мати справу із загородзагонами.

"За чоловіками буде влаштоване справжнє полювання! Тим, хто відмовиться йти на смерть, доведеться мати справу з чеченськими загородзагонами. Шансів врятуватись не залишиться!" - пише Федоров

Також він зазначив, що з 1 жовтня російські війська будуть "випускати" за межі окупованих територій лише за наявності спецперепусток.

"Залишилося менше ніж 10 днів для виїзду! Закликаємо терміново покинути тимчасово окуповані території!" - наголосив мер Мелітополя.

21 вересня Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії.

У відповідь на це антивоєнні рухи Росії оголосили проведення акцій протесту у всіх містах РФ 21 вересня.

У Білорусі заявили, що країна не потребує проведення мобілізації.