Мер Мелітополя закликав чоловіків призовного віку негайно покинути місто: після 1 жовтня окупанти "випускатимуть" лише на фронт
Мер Мелітополя Іван Федоров закликав чоловіків призовного віку негайно евакуюватися з міста, оскільки окупанти будуть відправляти їх на війну з Україною
Про це він написав у телеграмі.
За словами Федорова, після оголошеної часткової мобілізації у РФ загарбники влаштують "справжнє полювання" на чоловіків, щоб відправити їх на війну з Україною. Ці заходи стосуються тимчасово окупованих Запорізької та Херсонської областей.
Мер Мелітополя повідомляє, що в разі відмови йти воювати за Росію доведеться мати справу із загородзагонами.
"За чоловіками буде влаштоване справжнє полювання! Тим, хто відмовиться йти на смерть, доведеться мати справу з чеченськими загородзагонами. Шансів врятуватись не залишиться!" - пише Федоров
Також він зазначив, що з 1 жовтня російські війська будуть "випускати" за межі окупованих територій лише за наявності спецперепусток.
"Залишилося менше ніж 10 днів для виїзду! Закликаємо терміново покинути тимчасово окуповані території!" - наголосив мер Мелітополя.
- 21 вересня Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії.
- У відповідь на це антивоєнні рухи Росії оголосили проведення акцій протесту у всіх містах РФ 21 вересня.
- У Білорусі заявили, що країна не потребує проведення мобілізації.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.54
Купівля 40.54Продаж 41.71
-
EUR
Купівля 39.99Продаж 41.38
- Актуальне
- Важливе