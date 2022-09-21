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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією Мер Мелітополя закликав чоловіків призовного віку негайно покинути місто: після 1 жовтня окупанти "випускатимуть" лише на фронт

Мер Мелітополя закликав чоловіків призовного віку негайно покинути місто: після 1 жовтня окупанти "випускатимуть" лише на фронт

21 вересня, 2022 середа
18:27
війна з Росією Мелітополь

Мер Мелітополя Іван Федоров закликав чоловіків призовного віку негайно евакуюватися з міста, оскільки окупанти будуть відправляти їх на війну з Україною

Про це він написав у телеграмі.

За словами Федорова, після оголошеної часткової мобілізації у РФ загарбники влаштують "справжнє полювання" на чоловіків, щоб відправити їх на війну з Україною. Ці заходи стосуються тимчасово окупованих Запорізької та Херсонської областей.

Мер Мелітополя повідомляє, що в разі відмови йти воювати за Росію доведеться мати справу із загородзагонами.

"За чоловіками буде влаштоване справжнє полювання! Тим, хто відмовиться йти на смерть, доведеться мати справу з чеченськими загородзагонами. Шансів врятуватись не залишиться!" - пише Федоров

Також він зазначив, що з 1 жовтня російські війська будуть "випускати" за межі окупованих територій лише за наявності спецперепусток.

"Залишилося менше ніж 10 днів для виїзду! Закликаємо терміново покинути тимчасово окуповані території!" - наголосив мер Мелітополя.

  • 21 вересня Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії.
  • У відповідь на це антивоєнні рухи Росії оголосили проведення акцій протесту у всіх містах РФ 21 вересня.
  • У Білорусі заявили, що країна не потребує проведення мобілізації.

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Україна
Мелітополь
мобілізація
Херсонщина
окуповані території
окупанти
Запорізька область
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