Рух "Весна" закликає вийти на мітинги на центральні площі усіх міст Росії о 19:00.

"Щойно Володимир Путін оголосив "часткову" мобілізацію в Росії. Це означає, що тисячі російських чоловіків – наших батьків, братів та чоловіків – будуть кинуті до м'ясорубки війни. За що вони помиратимуть? За що матері та діти проливатимуть сльози? За палац Путіна?", - йдеться у анонсі акцій на сторінці руху у телеграм.

Тепер війна по-справжньому прийде у кожну оселю та кожну родину. Раніше влада говорила, що воюють лише "професіонали" – і що вони переможуть. З'ясувалося, що не перемагають і на фронт почали набирати в'язнів. А тепер оголошено мобілізацію.

"Значить, становище вкрай важке. Війна більше не десь там – вона прийшла в нашу країну, наші будинки, за нашими рідними. І вони повинні гинути, щоб виправити помилки путінського режиму, який кинув Росію у жахливу бійню, ізоляцію та злидні. Депутати та чиновники, які щодня кричали про необхідність мобілізації, залишаться у своїх теплих кріслах — живими та здоровими. Ми вважаємо, що це їх треба мобілізувати та відправити до України — хай самі гинуть за свої хворі фантазії, а не відправляють на смерть звичайних хлопців", - повідомляють організатори мітингів.

Рух "Весна" зазначає, що оголошує всеросійську акцію проти мобілізації та закликає виходити на вулиці міст вже сьогодні о 19:00.

"Акція протесту – це лише початок. Ми впевнені, що рішення про "могилізацію" може стати кінцем цієї влади. Нині країні потрібно виходити. Все в наших руках! Сьогодні, 21 вересня, о 19:00 за місцевим часом. Центри всіх російських міст", - нагадують у антивоєнному русі.

Станом на 12:00 рух підтвердив організацію мітингів у 24 містах Росії.

Про необхідність виходити на акції протесту заявили також у опозиційного політика Навального, інформує "Медуза".

"Я абсолютно точно можу сказати, що наша команда підтримає будь-які форми протесту щодо цього. Якщо ви тікаєте від призову, це добре, ми підтримуємо, ми готові надавати інформаційну, юридичну допомогу. Якщо ви виходите на акції протесту, ми підтримуємо це, ми готові надавати координаційну допомогу, яку необхідно. Якщо ви готові займатися великими речами, у тому числі підпалювати військкомат — ми підтримуємо це і готові також надати якесь сприяння", — заявив Іван Жданов.

Телеграм-канал Baza пише, що співробітників поліції, у тому числі 1-го та 2-го спецполків, по тривозі збирають до 14:00. Силовики мають бути в касках, зі щитами та кийками.

21 вересня президент Російської Федерації Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації на території країни. Пізніше відповідний указ з'явився на сайті кремля.

Після оголошення часткової мобілізації у РФ всім громадянам, які стоять на військовому обліку, заборони виїзд за кордон.

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