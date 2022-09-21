Про це йдеться у частині другій статті 21 Федерального закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію в Російській Федерації".

"Громадянам, які перебувають на військовому обліку, з оголошення мобілізації забороняється виїзд із місця проживання без дозволу військових комісаріатів та федеральних органів виконавчої", - йдеться у законі.

Подробиць про виїзд громадян, які перебувають на військовому обліку, міноборони РФ наразі не наводить.

Російські телеграм-канали повідомляють, що за кілька хвилин після виступу Путіна розкупили всі прямі квитки на 21 вересня до Стамбула та Єревана.

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