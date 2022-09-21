Після оголошення часткової мобілізації у Росії заборонили виїзд за кордон усім, хто стоїть на військовому обліку
Після оголошення мобілізаційних заходів автоматично вступили у дію норми закону, які забороняють виїзд з місця проживання усім, хто перебуває на військовому обліку
Про це йдеться у частині другій статті 21 Федерального закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію в Російській Федерації".
"Громадянам, які перебувають на військовому обліку, з оголошення мобілізації забороняється виїзд із місця проживання без дозволу військових комісаріатів та федеральних органів виконавчої", - йдеться у законі.
Подробиць про виїзд громадян, які перебувають на військовому обліку, міноборони РФ наразі не наводить.
Російські телеграм-канали повідомляють, що за кілька хвилин після виступу Путіна розкупили всі прямі квитки на 21 вересня до Стамбула та Єревана.
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