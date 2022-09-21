У радбезі Білорусі заявили, що країні не потрібна мобілізація

Про це повідомляє агентство БЕЛТА з посиланням на заяву Вольфовича.

"Мобілізація - це не про нас, народ Білорусі та країна мобілізовані й так. І готові, звичайно, не дай боже, дати відсіч тими силами та засобами, які для цього призначені: тим силовим блоком, тим складом мирного часу, який сьогодні виконує завдання щодо оборони своєї країни та конституційного ладу на своїй території", - заявив Вольфович.

Він також заявив, що "народне ополчення" в Білорусі, яке створюється, "призначене для захисту своєї країни, Білорусь не становить нікому загрози".

21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації у країні.

Речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков завив, що у засекреченому пункті указу російського диктатора йдеться про кількість мобілізованих.

Посол США в Україні Бріджит Брінк назвала рішення РФ про мобілізацію ознакою слабкості та провалу.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що указ про часткову мобілізацію свідчить про поразку РФ у війні з Україною.

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