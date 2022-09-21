У радбезі Білорусі заявили, що країні не потрібна мобілізація
Державний секретар Ради безпеки Білорусі Александр Вольфович запевнив, що Білорусі не потрібна мобілізація на тлі оголошення часткової мобілізації в Росії
Про це повідомляє агентство БЕЛТА з посиланням на заяву Вольфовича.
"Мобілізація - це не про нас, народ Білорусі та країна мобілізовані й так. І готові, звичайно, не дай боже, дати відсіч тими силами та засобами, які для цього призначені: тим силовим блоком, тим складом мирного часу, який сьогодні виконує завдання щодо оборони своєї країни та конституційного ладу на своїй території", - заявив Вольфович.
Він також заявив, що "народне ополчення" в Білорусі, яке створюється, "призначене для захисту своєї країни, Білорусь не становить нікому загрози".
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