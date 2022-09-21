Кремль засекретив пункт указу Путіна, в якому йдеться про кількість мобілізованих
Речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков завив, що у засекреченому пункті указу російського диктатора йдеться про кількість мобілізованих
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Пєсков відмовився розкрити зміст сьомого пункту указу, який пропущено на сайті Кремля, а на порталі правової інформації РФ позначено грифом "для службового користування".
"Він справді для службового користування, тому я не можу його розкрити", - сказав Пєсков.
На запитання чому пункт закрито, він сказав, що у ньому йдеться про кількість мобілізованих.
"Я не можу пояснити. Я єдине, що вам можу сказати: ось Сергій Кужугетович Шойгу у своєму інтерв'ю сказав: 300 тисяч людей. Ось там йдеться про кількість до 300 тисяч людей", — сказав Пєсков.
- 21 вересня Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії. Пізніше відповідний указ з'явився на сайті кремля, а міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що буде мобілізовано 300 тисяч осіб.
- Посол США в Україні Бріджит Брінк назвала рішення РФ про мобілізацію ознакою слабкості та провалу.
- Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що указ про часткову мобілізацію свідчить про поразку РФ у війні з Україною.
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