Рішення Путіна про мобілізацію доводить, що Україна перемагає у цій війні, - міністр оборони Британії Воллес
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що указ російського диктатора Володимира Путіна про часткову мобілізацію свідчить про поразку РФ у війні з Україною
Про це повідомляє The Guardian.
За його словами, Путін порушив власну обіцянку не проводити мобілізацію та підтвердив такими діями, що вторгнення РФ в Україну провалюється.
"Порушення президентом Путіним власних обіцянок не мобілізувати частину населення та незаконна анексія частини України є визнанням того, що його вторгнення провалюється. Він і його міністр оборони відправили на смерть десятки тисяч своїх громадян, погано оснащених і погано керованих. Жодні погрози та пропаганда не можуть приховати той факт, що Україна перемагає у цій війні, міжнародна спільнота є єдиною, а Росія стає глобальною парією", - сказав Воллес.
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