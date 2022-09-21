Про це повідомляє The Guardian.

За його словами, Путін порушив власну обіцянку не проводити мобілізацію та підтвердив такими діями, що вторгнення РФ в Україну провалюється.

"Порушення президентом Путіним власних обіцянок не мобілізувати частину населення та незаконна анексія частини України є визнанням того, що його вторгнення провалюється. Він і його міністр оборони відправили на смерть десятки тисяч своїх громадян, погано оснащених і погано керованих. Жодні погрози та пропаганда не можуть приховати той факт, що Україна перемагає у цій війні, міжнародна спільнота є єдиною, а Росія стає глобальною парією", - сказав Воллес.

20 вересня окупанти на Луганщині, Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі ухвалили рішення провести "референдуми про приєднання" до РФ.

21 вересня Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації у Росії.

Посол США в Україні Бріджит Брінк назвала псевдореферндуми та мобілізацію у РФ ознакою слабкості та провалу.

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