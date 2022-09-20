Про це повідомив голова окупаційної адміністрації Володимир Сальдо у телеграмі.

Він заявив, що "референдум" буде проведений через "ініціативу жителів регіону". За словами колаборанта, він сподівається. що "Херсонська область увійде до складу Росії та стане повноправним суб'єктом єдиної держави".

Також Сальдо заявив, що "вважає за необхідне створення та формування на території області добровільних батальйонів для участі у війні з Україною".

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За його словами, приєднання до РФ "убезпечить Херсонську область" та стане "торжеством історичної справедливості". Гарантом "безпеки та процвітання" він називає безпосередньо Путіна.

Раніше голова Луганської ОВА заявив, що псевдореферендум на Луганщині потрібен для оголошення загальної мобілізації в Росії.

Дмитро Медведєв заявив, що у разі загарбання Донбасу до складу РФ Москва зможе "використовувати всі сили самозахисту"

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