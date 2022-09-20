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Головна війна з Росією Колаборант Сальдо заявив, що окупаційна влада ухвалила рішення провести "референдум про входження Херсонщини у склад РФ"

Колаборант Сальдо заявив, що окупаційна влада ухвалила рішення провести "референдум про входження Херсонщини у склад РФ"

20 вересня, 2022 вiвторок
13:47
війна з Росією Володимир Сальдо

"Громадська рада" окупованої Херсонщини ухвалила рішення провести "референдум" про входження Херсонщини у склад РФ

Про це повідомив голова окупаційної адміністрації Володимир Сальдо у телеграмі.

Він заявив, що "референдум" буде проведений через "ініціативу жителів регіону". За словами колаборанта, він сподівається. що "Херсонська область увійде до складу Росії та стане повноправним суб'єктом єдиної держави". 

Також Сальдо заявив, що "вважає за необхідне створення та формування на території області добровільних батальйонів для участі у війні з Україною". 

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За його словами, приєднання до РФ "убезпечить Херсонську область" та стане "торжеством історичної справедливості". Гарантом "безпеки та процвітання" він називає безпосередньо Путіна. 

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