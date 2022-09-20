Колаборант Сальдо заявив, що окупаційна влада ухвалила рішення провести "референдум про входження Херсонщини у склад РФ"
"Громадська рада" окупованої Херсонщини ухвалила рішення провести "референдум" про входження Херсонщини у склад РФ
Про це повідомив голова окупаційної адміністрації Володимир Сальдо у телеграмі.
Він заявив, що "референдум" буде проведений через "ініціативу жителів регіону". За словами колаборанта, він сподівається. що "Херсонська область увійде до складу Росії та стане повноправним суб'єктом єдиної держави".
Також Сальдо заявив, що "вважає за необхідне створення та формування на території області добровільних батальйонів для участі у війні з Україною".
Читайте також: Путін хоче воювати
За його словами, приєднання до РФ "убезпечить Херсонську область" та стане "торжеством історичної справедливості". Гарантом "безпеки та процвітання" він називає безпосередньо Путіна.
- Раніше голова Луганської ОВА заявив, що псевдореферендум на Луганщині потрібен для оголошення загальної мобілізації в Росії.
- Дмитро Медведєв заявив, що у разі загарбання Донбасу до складу РФ Москва зможе "використовувати всі сили самозахисту"
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.47
Купівля 40.47Продаж 41.3
-
EUR
Купівля 40Продаж 41.14
- Актуальне
- Важливе