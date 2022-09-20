Це і є висновок, який Путін зробив зі свого фіаско в Самарканді. Багатьом було цікаво, як він ставиться до того, що учасники саміту не підтримали його у війні з Україною, що не вдалося домогтися навіть рядка у спільних комюніке після зустрічі з головою КНР, а прем'єр-міністр Індії влаштував публічну прочуханку російському президенту. Ось відповідь і отримано, абсолютно в путінському стилі – продовжувати війну. Бо Путін із тих політиків, які із всіх найгірших варіантів завжди обирають найбільш найгірше рішення. Поведінка лідерів, на підтримку яких Путін розраховував, не тільки не витверезила російського президента – вона його розлютила. Тепер він хоче довести, що здатний знищити Україну не лише західним лідерам, а й східним. Тому наказує думати про те, якими мають бути подальші дії — політичні та військові.

Перший із цих висновків уже очевидний. Прискорити проведення "референдумів" на окупованих територіях. Про це вже говорить і головний глашатай Путіна, заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв, з відповідними заявами виступають і окупаційні органи влади. Це все недарма, це нова тактика Путіна.

Вона полягає в тому, щоб провести референдум, там, де доведеться, вже не зважаючи на те, яка частина території тієї чи іншої області є окупованою, не дбати про адміністративні кордони. Головне – бути присутнім на території того чи іншого українського регіону, щоб не вийшло так, як із Харківською областю. Потім оголосити ці території невіддільною частиною Російської Федерації, а присутність на них українських військ – безпосередньою загрозою безпеці самої Росії. І вже з цих позицій шантажувати світ можливим застосуванням ядерної зброї та іншої зброї масового знищення.

Чи завершиться війна після того, як окуповані регіони будуть номінально оголошені російськими? Звичайно ж — ні. Ці регіони Путін хоче перетворити на плацдарм для наступу на інші українські регіони, які він хоче захопити. Так само як Крим та Донбас стали плацдармами для вторгнення у 2022 році. Зупинити Путіна може лише перемога ЗСУ та крах його власної держави — коли б це не сталося. Інших шансів на припинення розв'язаної їм війни не існує.