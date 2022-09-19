Ватажки "ЛДНР" намагаються прискорити референдуми про приєднання до Росії
Громадська палата "ЛДНР" просить ватажка Дениса Пушиліна негайно провести "референдум" щодо входження до складу Росії
Про це повідомляє пропагандистське агентство РИА Новости.
"Глава" "палати" Олексій Кофман заявив про бажання учасників "ДНР" бачити між "республікою" та Україною кордон Росії.
"Прошу главу республіки Дениса Володимировича Пушиліна та "Народну раду ДНР" ухвалити відповідне "історичне" рішення про негайне проведення "референдуму", – сказав він.
Своєю чергою, ватажок "ДНР" провів бесіду з "главою" "ЛНР" Леонідом Пасечніком про "синхронізацію" зусиль керівництва псевдореспублік для прискорення "референдумів".
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- 1 вересня стало відомо, що російська влада відклала на невизначений термін проведення референдумів про "приєднання до Росії" самопроголошених "ЛНР" та "ДНР"
- Раніше російська партія влади "Единая Россия" запропонувала провести 4 листопада "референдум" щодо приєднання до РФ окупованих територій України.
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