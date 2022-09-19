Про це повідомляє пропагандистське агентство РИА Новости.

"Глава" "палати" Олексій Кофман заявив про бажання учасників "ДНР" бачити між "республікою" та Україною кордон Росії.

"Прошу главу республіки Дениса Володимировича Пушиліна та "Народну раду ДНР" ухвалити відповідне "історичне" рішення про негайне проведення "референдуму", – сказав він.

Своєю чергою, ватажок "ДНР" провів бесіду з "главою" "ЛНР" Леонідом Пасечніком про "синхронізацію" зусиль керівництва псевдореспублік для прискорення "референдумів".

15 вересня в ефірі Еспресо експерт з інформаційної безпеки Сергій Жуков заявив, що у Кремлі уявлення не мають, що робити з окупованими територіями України.

1 вересня стало відомо, що російська влада відклала на невизначений термін проведення референдумів про "приєднання до Росії" самопроголошених "ЛНР" та "ДНР"

Раніше російська партія влади "Единая Россия" запропонувала провести 4 листопада "референдум" щодо приєднання до РФ окупованих територій України.

8 вересня, було відомо, що на території Харківської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, в ході підготовки до "референдумів", окупанти вимагають у людей, які виїхали, повернутися до 1 жовтня, інакше "націоналізують" житло.