Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

З метою протидії витоку інформації про переміщення окупаційних підрозділів на залізничній станції населеного пункту Сокологірне збройні сили Російської Федерації посилили фільтраційні заходи.

На тимчасово захоплених територіях Харківської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, в ході підготовки до так званих референдумів, окупанти закликають місцевих жителів, які виїхали за межі тимчасово захопленої території, повернутися до своїх домівок до 1 жовтня. У разі відмови житло російські загарбники погрожують "націоналізувати".

В окупованій частині Чугуївського району Харківської області ворог розпочав активні заходи з примусової мобілізації місцевого населення. Чоловіків призовного віку затримують та відправляють до Вовчанська, у так званий вербувальний центр.

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