Про це повідомили російське видання "Медуза".

Окрім цього, відкликані референдуми щодо окупованих територій українських областей: Запорізької, Харківської та Херсонської.

Співрозмовники "Медузи" пояснили, що єдина причина цього рішення – це успішний контрнаступ українських військ на Харківському напрямку. Джерела наголосили, що пов'язані з Кремлем політтехнологи, які працювали в Харківській та Запорізькій областях, вже відкликані до Росії. На Херсонщині російські політтехнологи, які готували референдум, поки що залишаються.

Як відомо, на початку вересня секретар генради "Єдиної Росії" перший віце-спікер Ради Федерації Андрій Турчак оголосив, що референдуми "правильно і символічно" провести 4 листопада - у День народної єдності.

4 листопада стало першою конкретною датою референдумів, яку відкрито називали російські чиновники. При цьому, за інформацією "Медузи", на самому початку війни в Кремлі були впевнені, що зможуть анексувати нові території вже у квітні. Потім через невдачі на фронті дедлайн перенесли на травень, а потім на 11 вересня - цього дня в Росії відбуваються регіональні вибори.

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Проте провести їх у вересні також не вдалося. У результаті, як стверджують джерела "Медузи", під тиском Путіна, якому "не терпиться" "приєднати" нові території, в адміністрації президента РФ встановили "остаточну" дату - 4 листопада.

За словами одного із співрозмовників "Медузи", вже наступного тижня окупаційні "військово-цивільні адміністрації" українських територій мали офіційно оголосити про початок підготовки до листопадового референдуму. Тепер усі ці плани "поставлені на стоп", "про листопад уже не йдеться".

Співрозмовники "Медузи" також наголосили, що російська влада не розуміє, коли зможе повернутися до обговорення конкретних дат можливого голосування - це залежить від того, як розвиватиметься контрнаступ України. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков на запитання "Медузи" про долю референдумів не відповів.

Раніше російська партія влади "Единая Россия" запропонувала провести 4 листопада "референдум" щодо приєднання до РФ окупованих територій України.

8 вересня, було відомо, що на території Харківської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, в ході підготовки до "референдумів", окупанти вимагають у людей, які виїхали, повернутися до 1 жовтня, інакше "націоналізують" житло.

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