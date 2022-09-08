"Від авторів "Київ за три дні": Подоляк дав РФ пораду щодо проведення "референдумів" 4 листопада на окупованих територіях
Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк назвав наміри РФ провести 4 листопада на окупованих територіях псевдореферендуми "новим проєктом від авторів "Київ за три дні" і "Донбас до 9 травня"
Про це Подоляк написав у Twitter.
"Референдум 4 листопада" - новий проект від авторів "Київ за три дні" й "Донбас до 9 травня". Час змінювати сценаристів", - написав Подоляк.
Радник голови ОПУ також порекомендував окупантам для початку спробувати провести чесні вибори хоча би в Москві.
"Перш ніж лізти з "референдумами" в інші країни, варто спробувати провести чесні вибори хоча б у межах Садового кільця. Так, для вас це страшно. Але спробуйте", - порадив Подоляк.
- Раніше російська партія влади "Единая Россия" запропонувала провести 4 листопада "референдум" щодо приєднання до РФ окупованих територій України.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.69
Купівля 39.69Продаж 40.59
-
EUR
Купівля 39.24Продаж 40.33
- Актуальне
- Важливе