"Від авторів "Київ за три дні": Подоляк дав РФ пораду щодо проведення "референдумів" 4 листопада на окупованих територіях

Про це Подоляк написав у Twitter.

"Референдум 4 листопада" - новий проект від авторів "Київ за три дні" й "Донбас до 9 травня". Час змінювати сценаристів", - написав Подоляк.

Радник голови ОПУ також порекомендував окупантам для початку спробувати провести чесні вибори хоча би в Москві.

"Перш ніж лізти з "референдумами" в інші країни, варто спробувати провести чесні вибори хоча б у межах Садового кільця. Так, для вас це страшно. Але спробуйте", - порадив Подоляк.

«Референдум 4 листопада»— новий проект від авторів «Київ за три дні» й «Донбас до 9 травня». Час змінювати сценаристів. А перш ніж лізти з «референдумами» в інші країни, варто спробувати провести чесні вибори хоча б у межах Садового кільця.Так, для вас це страшно. Але спробуйте… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 7, 2022

Раніше російська партія влади "Единая Россия" запропонувала провести 4 листопада "референдум" щодо приєднання до РФ окупованих територій України.

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