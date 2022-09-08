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Головна війна з Росією "Від авторів "Київ за три дні": Подоляк дав РФ пораду щодо проведення "референдумів" 4 листопада на окупованих територіях

"Від авторів "Київ за три дні": Подоляк дав РФ пораду щодо проведення "референдумів" 4 листопада на окупованих територіях

8 вересня, 2022 четвер
06:36
війна з Росією Михайло Подоляк

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк назвав наміри РФ провести 4 листопада на окупованих територіях псевдореферендуми "новим проєктом від авторів "Київ за три дні" і "Донбас до 9 травня"

Про це Подоляк написав у Twitter.

"Референдум 4 листопада" - новий проект від авторів "Київ за три дні" й "Донбас до 9 травня". Час змінювати сценаристів", - написав Подоляк.

Радник голови ОПУ також порекомендував окупантам для початку спробувати провести чесні вибори хоча би в Москві.

"Перш ніж лізти з "референдумами" в інші країни, варто спробувати провести чесні вибори хоча б у межах Садового кільця. Так, для вас це страшно. Але спробуйте", - порадив Подоляк.

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Новини
референдум
окуповані території
Михайло Подоляк
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