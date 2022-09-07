Про це пише Moscow Times.

Правляча партія президента Володимира Путіна "Единая Россия" у середу, 7 вересня, запропонувала провести референдум 4 листопада щодо анексії територій, захоплених силами Москви в Україні.

"Було б правильно і символічно" провести вибори 4 листопада, у день народної єдності Росії, — заявив лідер партії Андрій Турчак на її сайті.

Після голосування, за його словами, "Донецьк, Луганськ і багато інших російських міст нарешті повернуться до свого порту приписки. А розділений нині формальними кордонами русский мир відновить свою цілісність".

"Ми будемо готуватися до цієї точної дати... навіть якщо ми готові до проведення цього референдуму прямо зараз", — сказав високопоставлений проросійський чиновник у Херсонській області Кирило Стремоусов російському інформаційному агентству ТАСС після пропозиції Турчака.

7 вересня українська розвідка назвала прізвища людей, яких Росія хоче залучити до проведення псевдореферендумів. Однак росіяни не можуть створити навіть імітацію псевдореферендуму на Херсонщині через дії ЗСУ та місцевого населення.

5 вересня на Запоріжжі знищено склад окупантів з бюлетенями для псевдореферендуму та базу ФСБ.