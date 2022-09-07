Дуже символічно. Путінська "Единая Россия" пропонує провести референдум про анексію окупованих українських територій 4 листопада
Правляча партія Володимира Путіна "Единая Россия" запропонувала провести референдум 4 листопада щодо анексії територій, захоплених силами Москви в Україні
Про це пише Moscow Times.
Правляча партія президента Володимира Путіна "Единая Россия" у середу, 7 вересня, запропонувала провести референдум 4 листопада щодо анексії територій, захоплених силами Москви в Україні.
"Було б правильно і символічно" провести вибори 4 листопада, у день народної єдності Росії, — заявив лідер партії Андрій Турчак на її сайті.
Після голосування, за його словами, "Донецьк, Луганськ і багато інших російських міст нарешті повернуться до свого порту приписки. А розділений нині формальними кордонами русский мир відновить свою цілісність".
"Ми будемо готуватися до цієї точної дати... навіть якщо ми готові до проведення цього референдуму прямо зараз", — сказав високопоставлений проросійський чиновник у Херсонській області Кирило Стремоусов російському інформаційному агентству ТАСС після пропозиції Турчака.
- 7 вересня українська розвідка назвала прізвища людей, яких Росія хоче залучити до проведення псевдореферендумів. Однак росіяни не можуть створити навіть імітацію псевдореферендуму на Херсонщині через дії ЗСУ та місцевого населення.
- 5 вересня на Запоріжжі знищено склад окупантів з бюлетенями для псевдореферендуму та базу ФСБ.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.69
Купівля 39.69Продаж 40.59
-
EUR
Купівля 39.24Продаж 40.33
- Актуальне
- Важливе