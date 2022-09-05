На Запоріжжі знищено склад окупантів з бюлетенями для псевдореферендуму та базу ФСБ - розвідка
У тимчасово окупованому місті Кам’янка-Дніпровська Запорізької області підірвали склад рашистів для проведення псевдореферендуму та базу російської спецслужби, триває пожежа
Про це інформує в телеграмі Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
"Бійці спецназу ГУР МО провели спецоперацію у тимчасово окупованій Кам’янці-Дніпровській (Василівський район Запорізької області). В результаті знищено та суттєво пошкоджено низку об’єктів, які окупанти використовували, як місця базування", - йдеться в повідомленні.
Знищено місце для зберігання бюлетенів до псевдореферендуму. У розвідці пишуть, що склад підірвали з середини. Всі матеріали – знищені.
Крім того, пошкоджено місце дислокації російської ФСБ, яка охороняла базу.
Постраждалих рашисти евакуюють в напрямку Криму. Також в місті ввели жорстку комендантську годину з 07:00, а над містом літають військові вертольоти.
Внаслідок вибухів декілька приміщень, серед яких управління Державної казначейської служби, досі палають, рашисти не можуть загасити вогонь, .
Нині кількість вбитих і поранених – уточнюють.
ГУР повідомляє, що внаслідок спецоперації мирне населення не постраждало.
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