Про це інформує в телеграмі Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Бійці спецназу ГУР МО провели спецоперацію у тимчасово окупованій Кам’янці-Дніпровській (Василівський район Запорізької області). В результаті знищено та суттєво пошкоджено низку об’єктів, які окупанти використовували, як місця базування", - йдеться в повідомленні.

Знищено місце для зберігання бюлетенів до псевдореферендуму. У розвідці пишуть, що склад підірвали з середини. Всі матеріали – знищені.

Крім того, пошкоджено місце дислокації російської ФСБ, яка охороняла базу.

Постраждалих рашисти евакуюють в напрямку Криму. Також в місті ввели жорстку комендантську годину з 07:00, а над містом літають військові вертольоти.

Внаслідок вибухів декілька приміщень, серед яких управління Державної казначейської служби, досі палають, рашисти не можуть загасити вогонь, .

Нині кількість вбитих і поранених – уточнюють.

ГУР повідомляє, що внаслідок спецоперації мирне населення не постраждало.

5 вересня воїни Королівської бригади знищили ворожий бліндаж, бойові машини та десяток окупантів.

Українські військові успішно відбили наступ російських окупантів у районах населених пунктів Бахмутське, Весела Долина, Зайцеве, Кодема та Соледар на Бахмутському напрямку, а також в районах населених пунктів Первомайське, Водяне та Невельське на Авдіївському напрямку. Також ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів і живу силу загарбників на Харківщині та відбили наступ окупантів у двох напрямках на Донеччині.

Воїни 45-ї окремої артилерійської бригади Збройних сил України успішно знищують російських окупантів та їхню техніку на Херсонському напрямку.

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