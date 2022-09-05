Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Авіація ЗСУ впродовж доби завдала понад 30 ударів по живій силі, бойовій та спеціальній техніці, а також по військових об'єктах.

Крім того, Повітряні сили ЗСУ продовжують відбивати ракетно-авіаційні удари та повітряні напади противника, захищаючи критичні об'єкти України.

Ракетні війська та артилерія минулої доби вразили ворожі пункти управління різного рівня, склади з боєприпасами стратегічного рівня, бойову техніку та особовий склад окупантів, підрозділи їхньої артилерії та інші важливі цілі.

У результаті ефективного вогневого ураження по районах скупчення противника

Поблизу населених пунктів Семенівка та Куп'янськ Харківської області ударами по районах скупчення російських окупантів ЗСУ знищили один із польових складів із боєприпасами, військову техніку та живу силу противника.

Раніше повідомлялося, що станом на ранок 4 вересня росіяни за час повномасштабного вторгнення втратили 2049 танків, 236 літаків, 206 гелікоптерів і близько 49 500 своїх військових убитими.

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