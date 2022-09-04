За добу ЗСУ ліквідували 450 російських солдатів, 15 танків, 11 артилерійських систем та один літак противника
З початку повномасштабного вторгнення в Україну російські окупанти втратили близько 49 500 вбитими, 2049 танків, 236 літаків та 206 гелікоптерів
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 4 вересня орієнтовно склали:
Особового складу – близько 49 500 (+450 осіб за добу);
Танків ‒ 2049 (+15);
Бойових броньованих машин ‒ 4430 (+27);
Артилерійських систем – 1147 (+13);
Реактивних систем залпового вогню – 294 (+1);
Засобів протиповітряної оборони – 153 (+3);
Літаків – 235 (+1);
Гелікоптерів – 205 (+0);
Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 864 (+11);
Крилатих ракет – 203 (+0);
Кораблів/катерів – 15 (+0);
Автомобільної техніки та автоцистерн – 3276 (+8);
Спеціальної техніки – 106 (+1).
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