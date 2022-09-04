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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією За добу ЗСУ ліквідували 450 російських солдатів, 15 танків, 11 артилерійських систем та один літак противника

За добу ЗСУ ліквідували 450 російських солдатів, 15 танків, 11 артилерійських систем та один літак противника

4 вересня, 2022 неділя
09:19
війна з Росією тренування зі стрільби

З початку повномасштабного вторгнення в Україну російські окупанти втратили близько 49 500 вбитими, 2049 танків, 236 літаків та 206 гелікоптерів

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до  4 вересня орієнтовно склали:

Особового складу – близько 49 500 (+450 осіб за добу);

Танків ‒ 2049 (+15);

Бойових броньованих машин ‒ 4430 (+27);

Артилерійських систем – 1147 (+13);

Реактивних систем залпового вогню – 294 (+1);

Засобів протиповітряної оборони – 153 (+3);

Літаків – 235 (+1);

Гелікоптерів – 205 (+0);

Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 864 (+11);

Крилатих ракет – 203 (+0);

Кораблів/катерів – 15 (+0);

Автомобільної техніки та автоцистерн – 3276 (+8);

Спеціальної техніки – 106 (+1).

  • Нагадаємо, під час оборони Сєвєродонецька четверо спецпризначенців НГУ знищили 20 кадирівців

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