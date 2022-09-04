За добу ЗСУ ліквідували 450 російських солдатів, 15 танків, 11 артилерійських систем та один літак противника

Читайте також:

У Росії зменшився відсоток громадян, які категорично підтримують війну в Україні, - ISW

Кремль перемагає там, де є "русскій мір"

Путін вирішив, що він здобуде контроль над Україною чи зруйнує її, - військовий експерт Шерр