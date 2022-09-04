Під час оборони Сєвєродонецька четверо спецпризначенців НГУ знищили 20 кадирівців, - Гайдай
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів про ситуацію на Луганщині та згадав оборону Сєвєродонецька
Про це він написав у телеграмі.
Він зазначив, що у районі Лисичанського НПЗ точаться постійні бої – російська армія не може прорвати оборону ЗСУ і додав, що найважчі бої зараз на Бахмутському напрямку.
"Дав команду відкрити гуманітарні штаби для переселенців в кожній області. По всій Україні шукаємо будівлі, які можна відремонтувати, щоб надати житло мешканцям Луганщини. Орієнтовно 320 тисяч людей виїхали з Луганщини", - написав Гайдай.
Також він згадав червневу оборону Сєвєродонецька.
"Коли кадирівці вже зайшли в Сєвєродонецьк, четверо спецпризначенців НГУ зайняли оборону в одному з будинків. Туди увійшли 20 кадирівців – не повернулося жодного. Росіяни вважали, що в будинку перебувала ціла рота українців", - написав Гайдай.
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