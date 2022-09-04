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Головна війна з Росією Під час оборони Сєвєродонецька четверо спецпризначенців НГУ знищили 20 кадирівців, - Гайдай

Під час оборони Сєвєродонецька четверо спецпризначенців НГУ знищили 20 кадирівців, - Гайдай

4 вересня, 2022 неділя
08:39
війна з Росією кадирівці

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів про ситуацію на Луганщині та згадав оборону Сєвєродонецька

Про це він написав у телеграмі.

Він зазначив, що у районі Лисичанського НПЗ точаться постійні бої – російська армія не може прорвати оборону ЗСУ і додав, що найважчі бої зараз на Бахмутському напрямку.

"Дав команду відкрити гуманітарні штаби для переселенців в кожній області. По всій Україні шукаємо будівлі, які можна відремонтувати, щоб надати житло мешканцям Луганщини. Орієнтовно 320 тисяч людей виїхали з Луганщини", - написав Гайдай.

Також він згадав червневу оборону Сєвєродонецька.

"Коли кадирівці вже зайшли в Сєвєродонецьк, четверо спецпризначенців НГУ зайняли оборону в одному з будинків. Туди увійшли 20 кадирівців – не повернулося жодного. Росіяни вважали, що в будинку перебувала ціла рота українців", - написав Гайдай.

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Сєверодонецьк
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