Зливав ворогу дані про ЗСУ у Сєвєродонецьку: судитимуть священника УПЦ МП

Про це повідомили на сайті Офіса генерального прокурора.

"Слідством встановлено, що у середині квітня 2022 року священнослужитель збирав для представників армії країни-агресорки інформацію про чисельність, дислокацію, техніку, а також озброєння ЗСУ в Сєвєродонецьку та у прилеглих до міста селах", - йдеться у повідомленні.

Дані, які ворог використовував для визначення місцезнаходження цілей та подальшого їх вогневого ураження, він передавав у вигляді текстових повідомлень через telegram.

"Правоохоронці викрили та затримали обвинуваченого наприкінці квітня. Наразі він перебуває під вартою. Під час документування злочину у його телефоні виявлено переписку з представниками армії країни-агресорки", - йдеться у повідомленні.

Обвинуваченому загрожує 15 років позбавлення волі, йому інкриміновано колабораційну діяльність (ч. 2 ст. 28, ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі 3-го управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

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