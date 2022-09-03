Зливав ворогу дані про ЗСУ у Сєвєродонецьку: судитимуть священника УПЦ МП
Прокурори Лисичанської окружної прокуратури Луганської області направили до суду обвинувальний акт стосовно інформатора ворожих військ - священника УПЦ МП
Про це повідомили на сайті Офіса генерального прокурора.
"Слідством встановлено, що у середині квітня 2022 року священнослужитель збирав для представників армії країни-агресорки інформацію про чисельність, дислокацію, техніку, а також озброєння ЗСУ в Сєвєродонецьку та у прилеглих до міста селах", - йдеться у повідомленні.
Дані, які ворог використовував для визначення місцезнаходження цілей та подальшого їх вогневого ураження, він передавав у вигляді текстових повідомлень через telegram.
"Правоохоронці викрили та затримали обвинуваченого наприкінці квітня. Наразі він перебуває під вартою. Під час документування злочину у його телефоні виявлено переписку з представниками армії країни-агресорки", - йдеться у повідомленні.
Обвинуваченому загрожує 15 років позбавлення волі, йому інкриміновано колабораційну діяльність (ч. 2 ст. 28, ч. 7 ст. 111-1 КК України).
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі 3-го управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.
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