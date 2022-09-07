Окупанти не мають можливості навіть зімітувати "референдум" на Херсонщині, - розвідка
Росіяни не можуть створити навіть імітацію псевдореферендуму на Херсонщині через дії ЗСУ та місцевого населення
Про це заявив представник ГУР МО Андрій Юсов, цитує ГУР.
За його словами, псевдоволевиявлення російським загарбникам не дають провести ЗСУ та населення Херсонщини, яке чинить опір. Також, каже Юсов, світ одразу відкине навіть спробу подібного "референдуму".
"Я думаю, що самі окупанти розуміють безперспективність навіть спроб серйозно підходити до так званих референдумів", - зазначив представник ГУР.
- Раніше розвідка повідомляла, що на Запоріжжі знищили склад окупантів з бюлетенями для псевдореферендуму.
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