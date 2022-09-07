Розвідка назвала прізвища людей, яких Росія хоче залучити до проведення псевдореферендумів
РФ починає готувати "незалежних спостерігачів" для проведення псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях
Про це 7 вересня повідомило Головне управління розвідки.
Росія наразі не може провести "референдуми" на тимчасово окупованих територіях, оскільки їм заважають ЗСУ, рух Опору та настрої суспільства, яке залишається на боці України. З цієї причини окупанти розпочали пошук і підготовку "незалежних спостерігачів". Їхня присутність має допомогти в створенні картинки "законного волевиявлення".
Серед них можуть бути громадяни Євросоюзу. Так, росіяни планують залучити до "псевдореферндумів" таких людей:
- Депутата парламенту федеральної землі Берлін від партії "Альтернатива для Німеччини" Гуннара Ліндемана;
- Представника партії "Альтернатива для Німеччини" та колишнього депутата Бундестагу Ульріха Еме;
- Голову "представництва ДНР" в Турині (Італія) та регіонального радника партії "Брати Італії" Мауріціо Марроне;
- Співзасновника центру політичного і стратегічного аналізу Startpol (Франція) Ксав’є Моро;
- Голову партії "Сербська Ліга" Александра Джурджева;
- Голову “представництва ДНР" у Вероні (Італія) Пальмаріно Дзоккателлі;
- Голову “представництва ДНР" в Бельгії Кріса Романо;
- Директора “представництва ДНР" у Фінляндії Йохана Бекмана.
- Раніше, 7 вересня, ГУР повідомило, що росіяни не можуть навіть зімітувати "референдум" на Херсонщині.
- Пізніше стало відомо, що окупанти озвучили нові дати для проведення псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях.
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