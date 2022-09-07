У РФ озвучили нову дату проведення псевдореферендуму на окупованих територіях України, - Андрющенко
Росіяни планують провести псевдореферендум на тимчасово окупованих територіях України 4 листопада
Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.
"Озвучено нову бажану дату проведення псевдореферендуму - тепер це 4 листопада.
Як ми вже неодноразово казали, найбільша організаційна проблема росіян - відмінність між окупованими Донецькою, Луганською областями та частинами Харківської, Херсонської та Запорізької областей. Бачимо, сьогодні топ-російська політична мраZота озвучила про єдність дати та підходу. Один день - 4 листопада", - наголосив він.
Радник мера додав, що за планом, Росія має проголосити рішення референдуму 7 листопада - у день більшовицького збройного перевороту.
"Таке собі відновлення СРСР. Що тут додати. Це не перша, але точно не остання озвучена дата. З огляду на жести доброї волі та відсутність паніки, росіянам варто думати про референдуми іншого роду. Але то таке", - зауважив Петро Андрющенко.
- 27 серпня Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що "референдуми" на окупованих територіях України можуть не відбутися через партизанів і розкол серед загарбників.
- 31 серпня в Держдепі розповіли, що підготовкою до проведення псевдореферендумів на окупованих територіях України керує перший заступник голови адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко.
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