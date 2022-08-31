У Держдепі назвали, хто в РФ відповідає за "референдуми" в Україні
Підготовкою до проведення псевдореферендумів на окупованих територіях України керує перший заступник голови адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко
Про це заявив заступник офіційного представника Держдепартаменту США Ведант Патель, пише CNN.
"Він (Кирієнко, - ред.) відповідає за нагляд за утримуваними Росією територіями до їх спроби приєднання до Росії, що буде незаконним у разі здійснення", - сказав Патель.
За оцінками США, фіктивні референдуми можуть пройти в найближчі тижні.
"Ми очікуємо, що Росія буде маніпулювати результатами цих референдумів, щоб неправдиво заявити, що український народ хоче приєднатися до Росії. В рамках фіктивних референдумів вона, безсумнівно, буде використовувати кампанії пропаганди й дезінформації, фальсифікувати явку виборців і перебільшувати відсоток тих, хто нібито проголосував за приєднання", - додав він.
- Раніше повідомлялося, що жителі Херсонщини зривають підготовку загарбників до псевдореферендуму, а у Приазовському на Запоріжжі підірвали штаб, де окупанти готували псевдореферендум.
- У тимчасово окупованому Маріуполі загарбники намагаються провести "перепис населення", щоб з'ясувати, скільки жителів залишилиося в місті. Більшість маріупольців відмовляються йти на окупаційний "референдум".
- Радника керівника Офісу президента Михайло Подоляк зауважив, що спроби окупантів анексувати українські території шляхом псевдореферендумів не спрацюють.
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