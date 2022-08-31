Про це заявив заступник офіційного представника Держдепартаменту США Ведант Патель, пише CNN.

"Він (Кирієнко, - ред.) відповідає за нагляд за утримуваними Росією територіями до їх спроби приєднання до Росії, що буде незаконним у разі здійснення", - сказав Патель.

За оцінками США, фіктивні референдуми можуть пройти в найближчі тижні.

"Ми очікуємо, що Росія буде маніпулювати результатами цих референдумів, щоб неправдиво заявити, що український народ хоче приєднатися до Росії. В рамках фіктивних референдумів вона, безсумнівно, буде використовувати кампанії пропаганди й дезінформації, фальсифікувати явку виборців і перебільшувати відсоток тих, хто нібито проголосував за приєднання", - додав він.

Раніше повідомлялося, що жителі Херсонщини зривають підготовку загарбників до псевдореферендуму, а у Приазовському на Запоріжжі підірвали штаб, де окупанти готували псевдореферендум.

У тимчасово окупованому Маріуполі загарбники намагаються провести "перепис населення", щоб з'ясувати, скільки жителів залишилиося в місті. Більшість маріупольців відмовляються йти на окупаційний "референдум".

Радника керівника Офісу президента Михайло Подоляк зауважив, що спроби окупантів анексувати українські території шляхом псевдореферендумів не спрацюють.

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