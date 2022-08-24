Жителі Херсонщини зривають підготовку загарбників до псевдореферендуму

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

"У Херсонській області спротив місцевих заважає росіянам провести усі організаційні заходи для підготовки фейкового волевиявлення. Окупаційні адміністрації росіян не мають успіху у підготовці псевдореферендуму, який вони запланували на 11 вересня", - йдеться в повідомленні.

Проблеми в окупантів з базами виборців та матеріально-технічною базою. Невдача в загарбників й у Генічеську, який для них став експериментальним майданчиком для всіх їхніх заходів.

Центр спротиву закликає громадян, які проживають на ТОТ бойкотувати псевдореферендум, аби не допомагати росіянам створювати картинку для їхньої пропаганди.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що у разі проведення псевдореферендумів на окупованих територіях Росія закриє будь-яку можливість переговорів з Україною.

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