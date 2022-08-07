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"Ми нічого свого не віддамо": Зеленський про псевдореферендуми на окупованих територіях

7 серпня, 2022 неділя
21:41
Україна Херсон

Президент Володимир Зеленський сказав, що у разі проведення псевдореферендумів на окупованих територіях Росія закриє будь-яку можливість переговорів з Україною

Про це він розповів під час вечірнього відеозвернення. 

"Хочу сказати дуже просту річ: усі, хто допомагатиме окупантам хоч якось реалізувати цей їхній намір, відповідатимуть. Відповідатимуть перед Україною. Позиція нашої держави залишається такою, якою була й раніше: ми нічого свого не віддамо, а якщо окупанти підуть шляхом цих псевдореферендумів, то для себе ж закриють будь-яку можливість переговорів з Україною та вільним світом, які російській же стороні однозначно будуть потрібні в певний момент", - сказав президент.

  • 6 серпня ми писали, що у тимчасово окупованій Херсонській області росіяни готуються до проведення "референдуму", пенсіонерам роздають гроші, а молоді обіцяють безкоштовне навчання. 
  • На Луганщині окупанти вимагають у місцевих особисті дані та змушують їх іти на псевдореферендум в обмін на воду, їжу й будматеріали.
  • 7 серпня голова ОВА повідомив, що На території Херсонської області відкривається все більше установ, у яких всім охочим обіцяють 10 тис. рублів за участь у псевдореферендумі.

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Володимир Зеленський
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війна з Росією
Донеччина
окуповані території
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