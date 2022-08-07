Про це повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Ярослав Янушевич у телеграмі.

Як йдеться у повідомленні, у Херсонській області російська окупаційна влада відкриває установи, у яких пропонує по 10 тис. рублів усім охочим взяти участь у псевдореферендумі.

"Окупанти хочуть “купити” голоси жителів Херсонщини перед проведенням фейкового референдуму. На території області відкривається все більше установ, де всім охочим обіцяють 10 тис. рублів", - пише Янушевич.

Також голова Херсонської ОДА повідомив, що російські окупанти активно шукають приміщення для проведення псевдореферендуму та для пропаганди формують своїх представників ЗМІ.

Херсонці чекають на звільнення регіону й чинять активний спротив псевдореферендуму, у той час, як рашисти визначили організацію, яка проводитиме "голосування".

На Луганщині окупанти вимагають у місцевих особисті дані та змушують їх іти на псевдореферендум в обмін на воду, їжу й будматеріали.

У тимчасово окупованій Херсонській області росіяни готуються до проведення "референдуму", пенсіонерам роздають гроші, а молоді обіцяють безкоштовне навчання.

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