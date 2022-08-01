Про це інформує Служба безпеки України.

СБУ перехопила документи, які підтверджують намір проведення фейкового російського референдуму на тимчасово окупованій території Херсонщини.



"Псевдоголосуванням рашисти сподіваються легітимізувати входження частини Південної України до складу Росії. Вони уже розробили концепцію підготовки до фейкового референдуму і визначили основні напрями роботи з прив’язками до дат", - йдеться в повідомленні.



Відомо, що дата проведення "голосування" нині не встановлена.



"Основну роль в організації та проведенні псевдореферендуму загарбники планують віддати прокремлівській організації "Волонтери zа Росію". Під кураторством спецслужб РФ її учасники мають розосередитись в регіоні для імітації підтримки окупантів місцевими жителями, а також створення постановчих сюжетів для росТБ", - додали в СБУ.



Псевдоактивісти планують організувати понад 140 одночасних проросійських пікетів, із них 30 - в Херсоні. Окупаційна влада має завдання - створили 20 "виборчих комісій" під керівництвом місцевих колаборантів: "Склад "виборчкомів" мали затвердити вже до 1 серпня цього року".



Аби посилити підтримки російських загарбників пропонують роздавати продуктові набори та стартові пакети операторів РФ.



Колабораціоністи доповідають російському керівництву, що херсонці чекають на звільнення регіону й чинять активний спротив псевдореферендуму.



"Наразі СБУ ідентифікувала та встановила місцеперебування всіх зрадників та їх "координаторів" з РФ, причетних до організації псевдореферендуму. У межах кримінального провадження за посягання на територіальну цілісність і недоторканість України тривають комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності", - повідомляють у відомстві.

На окупованих територіях Херсонської і Запорізької областей почала працювати кремлівська політична партія "Єдина Росія". Окупанти роздають російські паспорти та готуються провести псевдореферендум.

За даними військових аналітиків, контрнаступ ЗСУ на Херсон може перешкодити російській анексії області.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb