На окупованих територіях росіяни активно готуються до псевдореферендуму та роздають паспорти РФ, - розвідка
На окупованих територіях Херсонської і Запорізької областей почала працювати кремлівська політична партія "Єдина Росія". Окупанти роздають російські паспорти та готуються провести псевдореферендум
Про це повідомляє головне управління розвідки Міноборони з посиланням на представника розвідки Вадима Скібіцького.
"На тимчасово окупованих територіях в Херсонській та Запорізькій областях почала активно працювати кремлівська політична партія "Единая Россия". Ми бачимо що проводяться заходи з уточнення так званих списків виборців. Крім того, вони відкрили дільниці для проведення виборів. Активно почався процес роздачі російських паспортів", - розповів представник воєнної розвідки України.
За словами Вадима Скібіцького, українські воїни будуть звільняти тимчасово окуповані території сходу і півдня України, щоб не допустити закріплення РФ і створення плацдарму для подальших наступальних дій ворога.
- За даними військових аналітиків, контрнаступ ЗСУ на Херсон може перешкодити російській анексії області.
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