На окупованих територіях росіяни активно готуються до псевдореферендуму та роздають паспорти РФ, - розвідка

Про це повідомляє головне управління розвідки Міноборони з посиланням на представника розвідки Вадима Скібіцького.

"На тимчасово окупованих територіях в Херсонській та Запорізькій областях почала активно працювати кремлівська політична партія "Единая Россия". Ми бачимо що проводяться заходи з уточнення так званих списків виборців. Крім того, вони відкрили дільниці для проведення виборів. Активно почався процес роздачі російських паспортів", - розповів представник воєнної розвідки України.

За словами Вадима Скібіцького, українські воїни будуть звільняти тимчасово окуповані території сходу і півдня України, щоб не допустити закріплення РФ і створення плацдарму для подальших наступальних дій ворога.

За даними військових аналітиків, контрнаступ ЗСУ на Херсон може перешкодити російській анексії області.

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