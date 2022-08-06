English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією На Луганщині росіяни змушують людей іти на псевдореферендум в обмін на їжу

На Луганщині росіяни змушують людей іти на псевдореферендум в обмін на їжу

6 серпня, 2022 субота
14:08
війна з Росією окупанти

На Луганщині окупанти вимагають у місцевих особисті дані та змушують їх іти на псевдореферендум в обмін на воду, їжу й будматеріали

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.

За його словами, росіяни фактично знищили Лисичанськ, Сєверодонецьк, Попасну, Рубіжне, Гірське, Золоте та населені пункти цих громад. Сотні тисяч людей залишилися без домівок, 90% із них евакуювалися. Багато з тих, хто залишився, живе в підвалах і сховищах. 

Тепер окупанти активізували "агітаційно-роз'яснювальну складову" підготовки до псевдореферендуму про окупацію Луганщини Росією.

"Окупаційна влада та колаборантський громадський рух під виглядом надання продуктів харчування або будівельних матеріалів організовують зустрічі із населенням нещодавно захоплених територій області. Виманюють персональні дані, закликають йти на так званий референдум, вимушуючи людей обмінювати волю на їжу, питну воду та OSB-плити", - наголосив Сергій Гайдай.

  • 5 серпня Сергій Гайдай повідомляв, що на окупованій території Луганщини росіяни посилено роздають "повістки" в громадських місцях і залучають до цього вчителів, керівників відділів кадрів підприємств.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Україна
Росія
референдум
Луганщина
Сєверодонецьк
Лисичанськ
окупанти
Попасна
Рубіжне
Сергій Гайдай
Читайте також:
Літак на білоруському летовищі
4 серпня, 2022 четвер
У Білорусі розповіли про таємничий літак з Ірану: привіз вояків з Лаосу, В'єтнаму, Камеруну, Сирії
Андрес Мануель Лопес Обрадор
5 серпня, 2022 п'ятниця
Президент Мексики Лопес пропонує 5-річне "перемир'я" у світі перед обличчям воєн
Артем Семеніхін
5 серпня, 2022 п'ятниця
Героїчна 58-ма бригада лишила зброю, завдяки чому ми створили партизанські загони, - мер Конотопа Семеніхін
Київ
+29°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.4
    Купівля 38.4
    Продаж 39.53
  • EUR
    Купівля 38.71
    Продаж 40.02
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
6 серпня
14:40
ЄС
ЄС запросив лідерів Сербії та Косово зустрітися у Брюсселі на переговорах
14:39
Росіяни за добу били авіацією, ракетами й мінометами по межі між Донеччиною й Луганщиною
14:34
Ексклюзив
путін путлер
В Росії вже готуються до поразки в Херсоні. В кремлі панує паніка і страх, - Марк Фейгін
14:20
"Влаштуйте ГУЛАГ тим, хто не любить Росію": ведучий на радіо РФ закликав катувати вчителів в окупованому Мелітополі
14:17
Жозеп Боррель
"Це порушення правил ядерної безпеки": у ЄС засудили воєнні дії РФ біля Запорізької АЕС
14:06
Зеленський заявив про створення спеціальної комісії щодо відшкодування шкоди завданої нападом Росії
14:00
Допомагали ворогу нищити суднобудівну інфраструктуру на Півдні: СБУ викрила агентів ФСБ
14:00
Косово
Нардеп ВР пропонує визнати незалежність Косово
13:55
Ексклюзив
розмова Байдена й Сі Цзіньпіна
Росія стає розмінною монетою в геополітичних торгах США та Китаю. Доля Східного Сибіру й Далекого Сходу вже визначена, - Марк Фейгін
13:50
Реджеп Ердоган та Володимир Путін
Ердоган особисто запропонував Путіну організувати зустріч із Зеленським у Туреччині
13:37
У Маріуполі окупанти планують провести показовий самосуд над українськими захисниками, - міськрада
13:26
Китай
Китай почав нові навчання у Жовтому морі
13:26
В окупованій Новій Каховці стріляли в заступника голови "адміністрації", - росЗМІ
13:23
Оновлено
У Бердянську партизани організували підрив біля захопленого росіянами міськвідділу поліції
13:17
Сергій Лавров
Очільник МЗС Китаю зустрівся з Лавровим та подякував РФ за позицію щодо Тайваню
13:14
ЗАЕС окупанти
Російські військові зайняли всі підвальні приміщення на Запорізькій АЕС, - Енергоатом
13:05
Розвідували позиції ЗСУ й повідомляли окупантам про наслідки обстрілів: на Донеччині викрили агентурну мережу РФ
13:02
Ексклюзив
окупанти
Росіяни збільшили свій контингент у 4 рази за останні два тижні на Миколаївському напрямку, - офіцер бригади спецпризначення ім. Івана Богуна Березовець
12:52
Нарва радянський танк
Естонія в секретному режимі готується демонтувати радянські пам’ятники
12:40
Ексклюзив
Карта бойових дій південь 5 серпня
Ворог вишукує напрямки для наступальних дій на Півдні, - керівник пресцентру ОК "Південь" Гуменюк
12:35
Оновлено
Росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю
Росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю та вгатили по магістралі з воднем для ЗАЕС
12:29
Микола Арістов
В Україні ліквідували заступника отамана новоросійських козаків, - офіцер ЗСУ Штефан
12:23
НБУ
НБУ спростив низку обмежень для підтримки діяльності волонтерів та бізнесу
12:05
Ексклюзив
Карта бойових дій південь 5 серпня
Карта бойових дій в Україні: огляд подій 3–5 серпня
12:03
Ексклюзив
окупанти
Противник концентрує зусилля на Миколаївщині, щоб піти ва-банк, - військовий експерт Грабський
12:02
На фото Зброійні сили України
Піски залишаються під контролем ЗСУ, - голова Донецької ОВА Кириленко
12:02
Українські військові збили російський безпілотник "Орлан-30"
11:32
Колаборанта Сальдо, який перебуває у комі, доправили до Москви та поклали до відділення токсикології
11:28
ЗАЕС окупанти
Росіяни мінують ЗАЕС, міни та боєкомплекти у безпосередній близькості до енергоблоків, - The Insider
11:23
Оновлено
російські війська окупанти
На Донеччині окупанти за добу вбили 5 цивільних, 14 поранили, обстріляли будинки та школи
11:11
в'язниця
У РФ за звинуваченням у держзраді затримали розробника гіперзвукових ракет
10:52
Росіяни обстріляли Сумщину: понад 50 "прильотів", зруйновано домогосподарства
10:42
Ван І
У МЗС Китаю заявили, що США примушують світ жити за законами джунглів
10:40
посольство Італії в Києві
Україна отримає €200 млн кредиту від Італії для фінансування середньої освіти
10:33
діти війна
Повномасштабна війна РФ проти України: 361 дитина загинула, понад 702 дістали поранень
10:10
Запорізька АЕС
Те, що відбувається на Запорізькій АЕС – це ядерний тероризм від РФ, – Єрмак
10:04
Вихованець Динамо Дмитро Півень
На Донбасі загинув вихованець "Динамо" Дмитро Півень
10:03
втрати окупантів
Близько 41,9 тис. військових, 1802 танки й 744 дрони: Генштаб назвав втрати РФ за час повномасштабної війни проти України
09:58
На Херсонщині більшість вчителів Виноградівського ліцею погодились співпрацювати з окупантами, - ЗМІ
09:44
міномет ЗСУ
Британська розвідка назвала напрямок, на якому розгорнеться нова фаза війни РФ проти України
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV