Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.

За його словами, росіяни фактично знищили Лисичанськ, Сєверодонецьк, Попасну, Рубіжне, Гірське, Золоте та населені пункти цих громад. Сотні тисяч людей залишилися без домівок, 90% із них евакуювалися. Багато з тих, хто залишився, живе в підвалах і сховищах.

Тепер окупанти активізували "агітаційно-роз'яснювальну складову" підготовки до псевдореферендуму про окупацію Луганщини Росією.

"Окупаційна влада та колаборантський громадський рух під виглядом надання продуктів харчування або будівельних матеріалів організовують зустрічі із населенням нещодавно захоплених територій області. Виманюють персональні дані, закликають йти на так званий референдум, вимушуючи людей обмінювати волю на їжу, питну воду та OSB-плити", - наголосив Сергій Гайдай.

5 серпня Сергій Гайдай повідомляв, що на окупованій території Луганщини росіяни посилено роздають "повістки" в громадських місцях і залучають до цього вчителів, керівників відділів кадрів підприємств.

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