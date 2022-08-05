Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.

Оскільки в РФ не оголосили офіційної мобілізації, нових військ звідти бракує, щоб компенсувати великі втрати Росії у війни проти України. Тому протягом кількох місяців на тимчасово окупованій у 2014 році території Луганщини загарбники розшукують чоловіків призовного віку.

"Спочатку тим, в кого були гроші, вдавалося відкупитися від вірної смерті. Потім за ними ж приходили, але вже із "ФСБ". Згодом почали зникати чоловіки у захоплених нещодавно містах та селах. Повістки роздають у місцях скупчення людей, зокрема, на ринках та в магазинах, а також під час громадських робіт із розбирання завалів", - зауважив очільник ОВА.

Люди, які мають можливість і зв'язки, намагаються будь-якою ціною виїхати з тимчасово окупованих територій, щоб залишитися живими.

"До мобілізації залучають усіх, кого можна. Так, у Ровеньках повістки змушують носити вчителів, викликаючи їх з відпустки. Навіть зафіксований випадок нападу на вчительку після її намагання вручити "листок щастя"", - наголосив Сергій Гайдай.

У Сєверодонецьку впродовж тижня росіяни "мобілізували" близько 300 людей. Людей шукали на вулицях, зупинках, у громадському транспорті. Така ж ситуація й у Кадіївці.

"У Луганську проводять бесіди із керівниками відділів кадрів підприємств, вимагають списки робітників чоловічої статі, зобов’язали для початку призвати по 10 осіб", - додав голова ОВА.

4 серпня Сергій Гайдай повідомляв, що на Луганщині росіяни не рахують втрат і масово "мобілізовують" місцевих на війну проти України. У Старобільську на Луганщині цього тижня окупанти "призвали" близько 80 чоловіків.

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