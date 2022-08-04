На Луганщині росіяни не рахують втрат і масово "мобілізовують" місцевих на війну проти України
У Старобільську на Луганщині цього тижня росіяни "мобілізували" близько 80 чоловіків, щоб поповнити свої втрати. ЗСУ 3 серпня змусило РФ відступити на 14 ділянках
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.
За його словами, загарбники не рахують власних втрат, адже гинуть переважно мешканці тимчасово окупованих територій, які не потрібні росіянам і є тягарем для бюджету РФ. Зараз місцеві чоловіки "відпрацьовують" витрати.
"На окупованих у 2014 році територіях вже мобілізували усіх, кого можна. Зараз забирають навіть незамінних шахтарів. Ейфорія "асвабаждения" швидко минула і у нещодавно захоплених містах та селах. Бо потрібно виправдовуватися на фронті", - зауважив голова ОВА.
Страждають ті, хто не встиг евакуюватися на підконтрольні українському уряду території. Таких чоловіків окупанти силоміць скеровують до військкоматів.
"За наявною інформацією, лише у Старобільську цього тижня вже відправили на фронт близько 80 чоловіків. Ними і поповнюється склад штурмових груп, які ЗСУ регулярно знешкоджують", - наголосив Сергій Гайдай.
Так, 3 серпня росіяни зі значними втратами відступили на 14 ділянках, де намагалися покращити тактичне становище.
- 3 серпня окупанти тричі вдарили по Луганщині ракетами, 10 - ствольною й реактивною артилерією, застосували авіацію, танки, міномети.
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