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Росіяни 3 серпня гатили по Луганщині з артилерії, мінометів і авіації

4 серпня, 2022 четвер
09:04
війна з Росією

Окупанти 3 серпня тричі вдарили по Луганщині ракетами, 10-ствольною й реактивною артилерією, застосували авіацію, танки, міномети

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.

Він зазначив, що росіяни щодня намагаються покращити тактичне положення за рахунок потужної роботи артилерії та численних штурмів.

"Протягом минулої доби ворогом випущені три ракети, п’ять разів застосована ствольна артилерія, ще п’ять - реактивна. Атаки ворога підтримувалися мінометними та танковими обстрілами. В районах вісьмох населених пунктів росіяни бомбардували з повітря", - наголосив голова ОВА.

  • 3 серпня голова Сєверодонецької РВА Роман Власенко розповів, що частина Луганщини є полем бойових дій. ЗСУ тримають Білогорівку, Серебрянку, Верхньокам'янку, Верхньокам’янське.

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