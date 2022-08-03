Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Краєчок Луганщини тримається - це напрямок Білогорівка, Серебрянка, Верхньокам'янка, Верхньокам’янське, але ситуація дуже гаряча. Це поле бойових дій і вже евакуація людей неможлива. Росіяни наступають на позиції ЗСУ", - зауважив Власенко.

Також голова Сєверодонецької РВА додав, що на Бахмутському напрямку точаться бої.

"Гарячими точками є Соледар, Сіверськ, Бахмут. Росіяни зменшують активності щодо роботи артилерії, але потужно використовують авіацію, завдають ракетних ударів, намагаються штурмувати. Великих руйнувань зазнають Бахмут і Слов’янськ, як це відбувалось у Сєверодонецьку, Лисичанську, Попасній, Рубіжному", - підкреслив Власенко.

Росіяни 2 серпня обстріляли адмінмежу Донеччини й Луганщини з авіації, мінометів, РСЗВ. ЗСУ відбили 9 спроб ворожого штурму

2 серпня голова ОВА розповів, що війська РФ несуть великі втрати, але продовжують атакувати від Попасної на Луганщині в напрямку Бахмута на Донеччині.

Українська розвідка повідомила, що у Хрустальному Луганської області армія РФ намагається приховати втрати після ракетного удару Збройних сил України.

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