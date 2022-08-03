Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.

Він наголосив, що в пошкоджених росіянами будинках украй небезпечно перебувати. Люди живуть у вцілілих квартирах або в під'їздах і підвалах, але пошкоджені багатоповерхівки можуть упасти будь-якої миті.

"Як от нещодавно це сталося із будинком по вулиці Партизанська в Сєверодонецьку. Аварійна будівля впала посеред дня. Поряд проходили люди. Чи знаходився хтось усередині - достеменно невідомо. В той час поки росіяни продовжують знімати пропагандистські сюжети про "щасливе життя" жителів Луганщини, останні гинуть під уламками необстежених багатоповерхівок", - зауважив він.

На лінії фронту окупанти гатять по містах і селах, які тримають оборону. Упродовж 2 серпня вони 6 разів застосували реактивні системи залпового вогню, неодноразово били з мінометів. Основні зусилля росіяни зосереджують на Бахмутському напрямку. Загарбники, які не можуть подолати оборону ЗСУ, все частіше використовують авіацію. Протягом 2 серпня вони завдали авіаударів поблизу 8 населених пунктів на адмінмежі Луганщини й Донеччини.

"Росіяни хочуть скувати дії ЗСУ, аби не допустити їх перекидання на інші загрозливі напрямки. Тому проводять чисельні атаки одночасно з різних сторін. Упродовж останньої доби відбито дев’ять спроб штурму окупантів, які на зазначених ділянках вимушені були відійти", - наголосив Сергій Гайдай.

2 серпня голова ОВА розповів, що війська РФ несуть великі втрати, але продовжують атакувати від Попасної на Луганщині в напрямку Бахмута на Донеччині.

Українська розвідка повідомила, що у Хрустальному Луганської області армія РФ намагається приховати втрати після ракетного удару Збройних сил України.

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