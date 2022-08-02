На Луганщині окупанти намагаються приховати втрати після удару ЗСУ, - розвідка

Про це іноформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"В місті Хрустальний на тимчасово окупованій території Луганської області в готелі "Красний Луч" було розміщено підрозділ окупаційних військ. Але після нанесення вогневого ураження по місцю дислокації ворог не став оприлюднювати інформацію про втрати. Натомість проведено комплекс заходів, спрямованих на приховання факту загибелі та поранення своїх військовослужбовців", - йдеться в повідомленні.

Більшість поранених російських окупантів відправили в Ростов-на-Дону до госпіталю на автомобілях мирного населення.

Рашисти після знищення слідів удару наших захисників почали розповсюджувати дезінформацію, що начебто окупантів на місці не було і ніхто з них не постраждав.