Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

Орієнтовні втрати Росії за час повномасштабного вторгнення в Україну становлять:

особового складу - близько 41 030 (+200) осіб;

танків - 1768 (+5) од.;

бойових броньованих машин - 4011 (+7) од.;

артилерійських систем - 932 (+16) од.;

реактивних систем залпового вогню - 259 (+0) од.;

засобів ППО - 117 (+0) од.;

літаків - 223 (+0) од.;

гелікоптерів - 190 (+0) од.;

безпілотників оперативно-тактичного рівня - 736 (+1) од.;

крилатих ракет - 174 (+0) од.;

кораблів/катерів - 15 (+0) од.;

автомобільної техніки й автоцистерн - 2912 (+10) од.;

спеціальної техніки - 82 (+2) од.

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Криворізькому напрямках.

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