Росія втратила понад 41 тис. військових, 932 артсистеми і 736 безпілотників за час повномасштабної війни проти України
З 24 лютого до 1 серпня Російська Федерація втратили в Україні 41 030 військових, 4011 бронемашин, 1768 танків і 736 безпілотників
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
Орієнтовні втрати Росії за час повномасштабного вторгнення в Україну становлять:
- особового складу - близько 41 030 (+200) осіб;
- танків - 1768 (+5) од.;
- бойових броньованих машин - 4011 (+7) од.;
- артилерійських систем - 932 (+16) од.;
- реактивних систем залпового вогню - 259 (+0) од.;
- засобів ППО - 117 (+0) од.;
- літаків - 223 (+0) од.;
- гелікоптерів - 190 (+0) од.;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 736 (+1) од.;
- крилатих ракет - 174 (+0) од.;
- кораблів/катерів - 15 (+0) од.;
- автомобільної техніки й автоцистерн - 2912 (+10) од.;
- спеціальної техніки - 82 (+2) од.
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Криворізькому напрямках.
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