Українські бійці знищили замаскований ворожий танк з ракетного комплексу "Стугна-П"
Морпіхи 35-ї окремої бригади виявили російський танк Т-72 і знищили броньовану машину з ракетного комплексу "Стугна-П"
Про це інформує в фейсбуці 35 окрема бригада морської піхоти ім. контрадмірала Михайла Остроградського.
Бійці 35-ї окремої бригади викрили замаскований російський танк Т-72.
"Сподівалися, ніхто його не помітить. А морські піхотинці не лише побачили ворожу техніку, але й вивели її з ладу за допомогою ПТРК "Стугна-П".
Як результат, мінус один ворожий танк. І плюс один крок до нашої перемоги", - йдеться в повідомленні.
- З початку повномасштабної війни Росія втратила уже понад 5 тис. одиниць бронетехніки та транспортних засобів армії РФ.
- Станом на 1 серпня, згідно з даними Генштабу ЗСУ, РФ втратила більше 41 тис. військових, 1768 танків, 932 системи артилерії, 223 літаки і 190 гелікоптерів.
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