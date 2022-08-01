Про це інформує в фейсбуці 35 окрема бригада морської піхоти ім. контрадмірала Михайла Остроградського.

Бійці 35-ї окремої бригади викрили замаскований російський танк Т-72.

"Сподівалися, ніхто його не помітить. А морські піхотинці не лише побачили ворожу техніку, але й вивели її з ладу за допомогою ПТРК "Стугна-П".

Як результат, мінус один ворожий танк. І плюс один крок до нашої перемоги", - йдеться в повідомленні.

З початку повномасштабної війни Росія втратила уже понад 5 тис. одиниць бронетехніки та транспортних засобів армії РФ.

Станом на 1 серпня, згідно з даними Генштабу ЗСУ, РФ втратила більше 41 тис. військових, 1768 танків, 932 системи артилерії, 223 літаки і 190 гелікоптерів.

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