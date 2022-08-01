Підтверджені втрати РФ в Україні перевищили 5 тис. одиниць різної бронетехніки, – дослідницький сервіс Oryx
З початку повномасштабної війни Росія втратила уже понад 5 тис. одиниць бронетехніки та транспортних засобів армії РФ
Про це повідомляє у твіттері аналітичний проєкт Oryx.
Російські окупанти втратили з початку війни уже понад 5 тис. одиниць техніки, із них майже 3200 – знищені, ще 1400 захопили українські війська.
- 916 танків – 556 з них було знищено, 277 захоплено
- 506 бойових броньованих машин – 334 знищено, 131 захоплено
- 987 бойових машин піхоти – 644 знищено, 254 захоплено
Oryx оцінює втрати України у 1 386 одиниць:
- 232 танки – 110 знищено, 108 захоплено
- 116 бойових броньованих машин – 56 знищено, 57 захоплено
- 173 бойових машини піхоти – 101 знищено, 58 захоплено
Проєкт рахує тільки ті машини та гармати, які потрапили на фото чи відео.
Довідково. Oryx, або Oryxspioenkop, — голландський сайт аналізу оборонної розвідки на основі відкритих джерел та дослідницька група з питань війни. Нею керують Стійн Мітцер і Йост Оліманс. Нині аналітичний проєкт збирає інформацію про військові втрати Росії та України під час війни.
- Нагадаємо, станом на 1 серпня, згідно з даними Генштабу ЗСУ, РФ втратила більше 41 тис. військових, 1768 танків, 932 системи артилерії, 223 літаки і 190 гелікоптерів.
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